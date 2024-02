FC Ingolstadt

17:30 Uhr

Spiel der letzten Chance: FC Ingolstadt trifft auf den SSV Ulm

Hoffnungsträger: Sebastian Grönning erzielte in drei Spielen für den FC Ingolstadt zwei Tore. Am Samstag spielt er mit den Schanzern in Aalen gegen den Tabellendritten SSV Ulm. Foto: Roland Geier

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt spielt in Aalen gegen den Tabellendritten SSV Ulm, der acht Punkte Vorsprung auf die Schanzer hat. Michael Köllner weiß um die Bedeutung der Partie.

Von Benjamin Sigmund

Wie schnell es in der 3. Liga manchmal gehen kann, hat der FC Ingolstadt in den vergangenen zwei Wochen schmerzhaft zu spüren bekommen. Während die Schanzer selbst zweimal verloren, punktete die Konkurrenz. Folge war der Absturz vom fünften auf den zehnten Platz, auch vergrößerte sich der Rückstand auf den Relegationsrang von zwei auf acht Punkte.

Diesen belegt aktuell der SSV Ulm, der am Samstag (14 Uhr) der nächste Gegner des FCI ist. Wegen der fehlenden Rasenheizung im Ulmer Donaustadion findet die Partie in Aalen statt. Unabhängig vom Austragungsort weiß Ingolstadts Trainer Michael Köllner um die Bedeutung des Spiels. Ob es eine Partie unter dem Motto „Verlieren verboten“ oder „Spiel der letzten Chance“ ist? „Ja, schon“, sagt Köllner. „Die Bedeutung ist sehr groß, das Ergebnis hat für den weiteren Verlauf der Saison eine hohe Priorität.“ Bei einer Niederlage würde Ulm auf elf Punkte davonziehen, bei einem Sieg des FCI würde man sich wieder in Schlagdistanz befinden.

