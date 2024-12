FC Ingolstadt Topspiel zum Abschluss: FC Ingolstadt empfängt Tabellenführer Cottbus

Der FC Ingolstadt hat sich in der 3. Liga an die Aufstiegsplätze herangekämpft. Am Freitag treffen die Schanzer auf Energie Cottbus. Wie Sabrina Wittmann den Gegner einschätzt.