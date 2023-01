FC Ingolstadt

18:45 Uhr

Trainerwechsel beim FC Ingolstadt

Plus Nach drei Niederlagen hat sich der FC Ingolstadt von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Was bei den Schanzern zuletzt schlecht gelaufen ist und wer interimsweise das Training leitet.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

1:2 gegen Aue, 3:4 in Elversberg und 0:1 in Bayreuth. Der FC Ingolstadt ist mit drei Niederlagen ins neue Jahr gestartet. Nicht nur die Ergebnisse, auch die Auftritte der Mannschaft ließen große Zweifel am Ziel Aufstieg aufkommen. Am Dienstag hat der Verein nun die Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Auch sein Assistent Mike Krannich muss den Fußball-Drittligisten verlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen