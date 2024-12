Zeitler und Grönning mit Doppelpack: FC Ingolstadt gewinnt in Wiesbaden mit 5:2

Der FC Ingolstadt kommt in der 3. Liga den Aufstiegsplätzen Schritt für Schritt näher. Die Schanzer gewannen das Verfolgerduell beim SV Wehen-Wiesbaden nach einer effizienten Vorstellung mit 5:2. Dabei ragten die Stürmer Deniz Zeitler und Sebastian Grönning, die jeweils einen Doppelpack erzielten, heraus.

„Wiesbaden ist besser in das Spiel gestartet, wir mussten brenzlige Situationen überstehen. Das hätte in die Hose gehen können“, sagte FCI-Trainerin Sabrina Wittmann nach der Partie. „Ab der zehnten Minute haben wir dann die Kontrolle übernommen und verdient drei Punkte mitgenommen.“ In der Tat hätten die Hessen mit dem ersten Angriff in Führung gehen können. Der ehemalige Ingolstädter Fatih Kaya, der bereits neun Saisontore erzielt hatte, kam nach 68 Sekunden nach einer Hereingabe von Thijmen Goppel frei zum Abschluss, verstolperte aber den Ball (2.).

FC Ingolstadt geht in Führung

Im Anschluss übernahm der FCI das Zepter und ging mit seiner ersten Chance in Führung. Nach einer Flanke von Max Plath gelang es Wiesbaden nicht, den Ball zu klären. Dieser landete bei Benjamin Kanuric, der zum 0:1 einschob (25.). Auch danach profitierten die Schanzer von Fehlern des Gastgebers. Max Besuschkow gelang vor dem gegnerischen Sechzehner eine Balleroberung. Kanuric schickte Zeitler, der sicher zum 0:2 vollendete (32.). Auf der Gegenseite köpfte Moritz Flotho am Tor vorbei (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste vor dem Tor eiskalt. Felix Keidel flankte von der linken Seite vor das Tor und fand Zeitler, der volley zum 0:3 erfolgreich war (57.). Der Angreifer war einen Tag vor der Partie 18 Jahre alt geworden und machte sich selbst ein Geburtstagsgeschenk. „Bei meinem ersten Treffer haben alle gut gepresst und Benjamin Kanuric hat den Ball stark auf mich durchgesteckt. Im Eins gegen Eins mit dem Torhüter habe ich die Kugel dann einfach reingemacht. Beim zweiten Treffer bin ich nach dem starken Angriff einfach in den Sechzehner gesprintet und der Ball kam dann perfekt auf meinen Fuß“, sagte Zeitler zu seinen Treffern und lobte den gesamten Auftritt des FCI. „Wir haben sowohl offensiv als auch defensiv eine super Teamleistung abgeliefert und das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Auch in den Phasen, als Wiesbaden stärker wurde, haben wir schnell wieder die Kurve bekommen.“ Das 0:3 kam einer Vorentscheidung gleich. Dennoch gab sich Wiesbaden nicht auf. Kaya zog aus 16 Metern ab und verkürzte auf 1:3 (59.). Ein weiterer Treffer war möglich, doch Flotho schoss in aussichtsreicher Position über den Querbalken (68.). Danach musste Yannick Deichmann nach einer Ecke auf der Linie klären (72.).

FC Ingolstadt empfängt am Freitag Energie Cottbus

Die Ingolstädter blieben die effizientere Mannschaft und profitierten erneut von einer Nachlässigkeit. Grönning eroberte den Ball von Sascha Mockenhaupt, erhielt danach viel Platz und schlenzte die Kugel sehenswert zum 1:4 in den Winkel (74.). Der Däne erzielte wenig später ein weiteres Tor, als er einen von Zeitler herausgeholten Elfmeter sicher zum 1:5 (77.) verwandelte. Nachdem Kaya mit seinem zweiten Tor zum 2:5 getroffen hatte (79.), brachten die Schanzer die klare Führung sicher ins Ziel.

„Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Die beiden Gegentreffer hätten wir nicht unbedingt bekommen müssen, aber nach fünf eigenen geschossenen Toren in einem Auswärtsspiel kann man schon von einem verdienten Sieg sprechen“, sagte Benjamin Kanuric und blickte bereits auf das letzte Spiel im Jahr am kommenden Freitag (19 Uhr) daheim gegen Energie Cottbus voraus. „Wir haben jetzt noch eine Partie vor der Winterpause. Das Top-Spiel gegen Cottbus wollen wir unbedingt gewinnen und dann erstmal die Ruhe genießen.“

SV Wehen Wiesbaden Stritzel - Mockenhaupt, Janitzek, Luckeneder (58. Nink) - Goppel, Gözüsirin (85. E. Taffertshofer), Kiomourtzoglou (69. Franjic), Greilinger (58. Johansson) - Bätzner (85. Wohlers), Kaya - Flotho

FC Ingolstadt 04 Funk - Plath (65. Deichmann), Cvjetinovic, S. Lorenz (65. Decker), Keidel - Fröde, Besuschkow - Kopacz (89. Sekulovic), Kanuric (80. Borkowski) - Grönning, Zeitler (80. Heike)

Schiedsrichter Nico Fuchs (Odenthal) - Zuschauer 3084 - Tore 0:1 Kanuric (25.), 0:2 Zeitler (32.), 0:3 Zeitler (57.), 1:3 Kaya (59.), 1:4 Grönning (74.), 1:5 Grönning (76./Foulelfmeter), 2:5 Kaya (79.).