Fünf Klassensiege für den TSV Neuburg in Gaimersheim

Die achte und vorletzte Wertung zum Sport IN-Laufcup führte die Athleten zum Reisberglauf nach Gaimersheim. Die anspruchsvolle Strecke mit vielen Steigungen und Gefällen verlangte von den rund 250 Teilnehmern Wille und Durchsetzungskraft. Erfolgreich zeigte sich das Team des TSV Neuburg, denn acht Stockerlplätze - darunter fünf Klassensiege - wurden erlaufen.

Ausgeschildert waren für den Nachwuchs je nach Alter und Klassenzugehörigkeit Strecken von 0,4 und 1,6 Kilometern. Viel Spaß hatte in der Bambini-Wertung Lena Faller auf ihrer Runde über 400 Metern, bei der keine Zeitnahme vorgesehen war. Bei den Kindern ab der Altersklasse U10 wurden hingegen Zeiten gemessen und Platzierungen vergeben. Hervorzuheben sind die Leistungen aller jungen Leichtathleten. Plätze auf dem Siegerpodest erliefen sich Sophia Berr, Jonas Meyer und Din Nuhanovic.

„Berg- und Talbahn“ auf dem Programm

Die Jugendlichen, Frauen und Männer hatten am Reisberg eine „Berg- und Talbahn“ zu absolvieren. Bei den Jugendlichen U18 konnte Vinzenz Fortner lange Zeit bei den besten Männern mithalten. Er gewann schließlich über eine Runde deutlich in 26.28 Minuten. Bei den Frauen dominierte Cornelia Griesche (MTV Ingolstadt/56.02 Minuten) über die zwei Runden von 13,8 Kilometer. Mit einem deutlichen Abstand verwies sie Lisa Basener (MTV Ingolstadt/58.02) und Anna Liepold (SC Irgertsheim/59.13) auf die Plätze zwei und drei. In der Gesamtwertung aller Frauen genügt Basener ein Platz im Mittelfeld beim letzten Rennen in Geisenfeld für den Gesamtsieg.

Das Männer-Rennen dominierte erneut Chris Göltl (FC Hitzhofen-Oberzell/48.33 Minuten) vor Lukas Ostermeir (DonauRun/50.03) und Dominik Friedrich (MTV Ingolstadt/50.35). Der Gesamtsieg bei den Männern ist Göltl bereits sicher. Plätze auf dem Siegerpodest holten sich bei den Neuburgern Andrea Freilinger, Werner Gensberger, Filippo Aceto und Burkhard Förster.

Letzter Lauf findet am 12. Oktober in Geisenfeld statt

Beim Ilmtallauf in Geisenfeld am 12. Oktober werden letztmals Punkte vergeben, ehe die Sport-IN-Laufcup-Serie danach endet. Spannend wird es nochmals in der Vereinswertung. Hier fällt die Entscheidung, wer hinter dem nicht mehr einzuholenden MTV Ingolstadt auf Gesamtrang zwei landet: Derzeit liegt der SV Kasing knapp vor dem TSV Neuburg. Die feierliche Siegerehrung findet am 17. Oktober in der Aula der Mittelschule Gaimersheim statt.

Reisberglauf, Gaimersheim:

0,4 km, Bambini: Lena Faller (ohne Zeitnahme).

0,8 km, Schülerinnen U10: 1. Sophia Berr 3.01; 13. Livia Fischer 3.37.

0,8 km, Schüler U10: 1. Jonas Meyer 2.52; 9. Julian Fischer 3.20; 15. Theo Feigl 3.53.

1,6 km, Sch U12: 2. Din Nuhanovic 5.56; 6. Philipp Seitz 6.04.

6,9 km, männl. Jugend U18: 1. Vinzenz Fortner 26.28.

13,8 km, Frauen WHK: 6. Laura Karpf 1.21.40; W50: 2. Andrea Freilinger 1.09.03.

13,8 km, Männer M45: 6. Kai Golowko 1.03.17; M55: 13. Otto Mayershofer 1.26.03; M60: 1. Werner Gensberger 1.02.12; M65: 1. Filippo Aceto 1.08.32; 3. Burkhard Förster 1.11.57; 4. Anton Lautner 1.19.05.