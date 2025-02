1:1 bei den Löwen: FC Ingolstadt bleibt 2025 ungeschlagen

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt bleibt im Jahr 2025 weiter ungeschlagen. Im oberbayerischen Derby beim TSV 1860 München reichte den Schützlingen von Trainerin Sabrina Wittmann eine vor allem in der Offensive überschaubare Leistung, um am Ende beim 1:1-Unentschieden einen Zähler mitzunehmen. Nach einer torlosen ersten Hälfte waren die Löwen in der 64. Minute zunächst durch den Ex-Ingolstädter Maximilian Wolfram nach einem kapitalen Schnitzer von Keeper Pelle Boevink in Führung gegangen, ehe fünf Zeigerumdrehungen später dem eingewechselten Toptorjäger Sebastian Grönning der Ausgleich gelang.

„Wenn man sieht, was wir heute geboten haben, war der eine Zähler unter dem Strich zu wenig“, resümierte Patrick Glöckner am Mikrofon von MagentaSport. „Wir hatten nicht nur mehr, sondern vor allem auch die besseren Chancen. Zudem haben wir über weite Strecken diese Partie dominiert“, so der 1860-Coach weiter, der sich trotz der „mageren“ Ausbeute durchaus zufrieden zeigte: „Die Leistung meiner Mannschaft war absolut in Ordnung. Darauf lässt sich sehr gut aufbauen.“

Zahlreiche technische Fehler und Ungenauigkeiten

Wer im Vorfeld auf ein packendes, rassiges und hochklassiges Derby gehofft hatte, wurde gerade im ersten Durchgang schnell eines Besseren belehrt. Beide Teams waren zunächst darauf aus, das Geschehen beziehungsweise den Ball vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Offensiv-Bemühungen waren zwar durchaus zu erkennen. Doch zahlreiche (technische) Fehler und Ungenauigkeiten sorgten dafür, dass die 15.000 Zuschauer im ausverkauften Grünwalder Stadion - darunter auch rund 1500 Ingolstädter - auf hochkarätige Möglichkeiten lange warten mussten.

Erst in der 16. Minute schnellte der Puls in beiden Fanlagern zum ersten Mal in die Höhe. Nach einem Zuspiel in den Löwen-Strafraum ging Max Besuschkow bei einem Zweikampf mit Thore Jacobsen zu Boden. Der Unparteiische Patrick Schwengers (Travemünde), der einen perfekten Blick auf die Situation hatte, pfiff. Allerdings entschied er - völlig zurecht - nicht auf Elfmeter, sondern auf Schwalbe des FCI-Mittelfeldakteurs, wofür dieser auch noch die Gelbe Karte sah. Besonders bitter: Es war Besuschkows fünften gelber Karton in dieser Spielzeit, womit er in der kommenden Heimpartie gegen den VfB Stuttgart II (Samstag, 15. Februar, 14 Uhr) gesperrt fehlen wird. Julian Guttau und Patrick Hobsch (beide 20.) für die Löwen sowie Pascal Testroet (24.) und David Kopacz (28.) für die Schanzer hatten noch die besten Chancen im ersten Durchgang, konnte diese aber nicht nutzen.

Ex-Ingolstädter Maximilian Wolfram bringt die Löwen in Führung

Nach dem Wiederbeginn übernahmen dann die Hausherren immer mehr das Kommando und schnupperten gleich mehrfach an der Führung. Vor allem Neuzugang Dickson Abiama (Leihgabe des 1. FC Kaiserslautern) sorgte nun für mächtig Wirbel und hatte gleich dreimal (!) einen Treffer auf seinem Fuß (51./59.) oder Kopf (63.). Doch Boevink ließ sich (noch) nicht bezwingen. Beim fälligen 1:0 des TSV 1860 München hatte der FCI-Keeper jedoch seine Aktien im Spiel - und wie! Einen haltbaren Schuss von Maximilian Wolfram ließ Boevink mehr als unglücklich passieren (64.). Und die Gäste? Die hatten in Abschnitt zwei bis dahin in der Offensive überhaupt nicht stattgefunden. Dennoch gelang ihnen nur 300 Sekunden später bereits der 1:1-Ausgleich. Eine erstklassige Flanke von Felix Keidel nutzte der eingelaufene Sebastian Grönning zu seinem 14. Saisontreffer (69.).

Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann sieht eine „wilde Schlussphase“

Was folgte, war eine „wilde Schlussphase“, die Ingolstadts Cheftrainerin Sabrina Wittmann „eher an ein A-Jugend-Spiel“ erinnerte. „Es ging hin und her. Keine der beiden Mannschaften hatte noch einen richtigen Zugriff auf diese Begegnung“, meinte Wittmann bei MagentaSport. Dabei hätte es in der Nachspielzeit aus FCI-Sicht sogar noch schlimmer kommen können. Bei einem Konter kam der eingewechselte Soichiro Kozuki aus 16 Metern zum Abschluss. Doch Boevink rettete sein Team zumindest vor der ersten Niederlage im Jahr 2025.

„Aktuell blicken wir überhaupt nicht auf die Tabelle. Uns war klar, dass wir in der Rückrunde nicht alle Partien gewinnen werden. Da es - wie erwartet - an der Spitze eng und spannend bleibt, blicken wir weiter von Woche zu Woche - auch wenn es vielleicht langweilig klingen mag“, resümierte Wittmann. (AZ)

TSV 1860 München: Hiller - Danhof, Dulic (89. Lucoqui), Reinthaler, Kwadwo - Guttau (76. Kozuki), T. Jacobsen, P. Maier, Wolfram (85. Deniz) - Hobsch (76. D. L. Philipp), Abiama (85. Schubert).

FC Ingolstadt 04: Boevink - Costly (72. Seiffert), Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Fröde, Besuschkow - Kopacz, Kanuric - Testroet (61. Grönning), Zeitler (62. Heike).

Tore: 1:0 Wolfram (64.), 1:1 Grönning (69.). - Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Lübeck). - Zuschauer: 15000 (ausverkauft).