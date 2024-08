1:2 gegen 1860 München: FC Ingolstadt verliert das oberbayerische Derby

Der FC Ingolstadt 04 musste am Samstagbachmittag einen herben Dämpfer eingesteckt. Gegen das bis dato sieglose Schlusslicht der 3. Liga, TSV 1860 München, verloren die Hausherren vor 12.945 Zuschauern im Audi-Sportpark mit 1:2. Dabei konnte der FCI in keiner Phase dieser Partie die Gäste entscheidend unter Druck setzen. Bezeichnend: Aus insgesamt zehn Eckbällen konnte die Mannschaft von Sabrina Wittmann kein Tor erzielen. Der Anschlusstreffer in der 85. Minute kam zu spät. „1860 war am Anfang stärker und ist besser ins Spiel gekommen. Danach haben wir uns gefangen. Aus den Standards haben wir zu wenig Kapital geschlagen. Diese Niederlage tut sehr weh“, analysierte Torschütze Pascal Testroet.

Nach dem 3:2-Sieg in Saarbrücken hatte Wittmann ihre Startelf auf nur einer Position verändert. Für den kurzfristig erkrankten Simon Lorenz startete Mladen Cvjetinovic in der Innenverteidigung. Die Löwen erwischten den besseren Start. Bereits in der vierten Minute prüfte David Philipp mit einem Volleyschuss FCI-Schlussmann Marius Funk. 60 Sekunden später musste Funk bereits hinter sich greifen. Nach einer Flankenabwehr von Funk landete der Ball auf der linken Seite des Strafraums. Dort schoss der ehemalige Ingolstädter Maximilian Wolfram mit einem halbhohen Schuss ins lange Eck die Münchner in Führung.

Kanuric meldet den FCI im Spiel an

Benjamin Kanuric meldete schließlich auch den FCI in dieser Begegnung an. Sein Schuss zwang 1860-Torwart Rene Vollath zu einer Parade (9.). Auch Cvjetinovic konnte seinen Kopfball nicht im gegnerischen Kasten unterbringen (10.). Die weiteren Angriffsbemühungen der Schanzer blieben harmlos. „Langen“ Bällen aus der eigenen Hälfte fehlten entweder die Präzision oder wurden dann im letzten Angriffsdrittel nicht sauber weiterverarbeitet. Ungenauigkeit, die den FCI durch die aktuelle Spielzeit begleiten. Auch beim Spielaufbau mit flachen Pässen fand das Wittmann-Team kein Durchkommen. Einzig Sebastian Grönning konnte Vollath aus kurzer Distanz prüfen (25.).

Im zweiten Durchgang fanden die Einheimischen dann besser ins Spiel. Doch die Chancen zum Ausgleich ließen sie liegen. Erst schoss David Kopacz aus sieben Metern klar drüber. Dann verfehlte Testroets artistischer Fallrückzieher das Gehäuse. Die Hoffnungen auf eine Wende raubte dem FCI schließlich Julian Guttau. Wolfram spielte vor dem Kasten quer, wo Guttau nur noch zum 2:0 einschieben musste. Während des Konters wurde Felix Keidel im Mittelfeld vermeintlich gefoult, ein Pfiff des Referees blieb aus. Für Wittmann ist die Aktion jedoch keine Ausrede: „Das Foul ist das eine. Das andere ist, dass wir auf die Aktion fokussiert waren und nicht auf den Konter. Was den Einsatz angeht, mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf.“

Der Unparteiische macht es nochmals spannend

Für Spannung im Audi-Sportpark sorgte dann Schiedsrichter Felix Bickel, als er in der 85. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Raphael Schifferl hatte Testroet am Trikot gehalten, wobei der FCI-Stürmer zuvor wohl im Abseits gestanden hatte. Der Gefoulte verwandelte zwar zum 1:2. Doch am Ende standen die Schanzer mit leeren Händen da. Eine druckvolle Schlussoffensive war schlichtweg ausgeblieben.

Bereits am Dienstag wartet im Toto-Pokal-Achtelfinale der Vorjahresfinalist Würzburger Kickers auf den FC Ingolstadt. Nach der Länderspielpause geht es dann am 14. September zum Aufsteiger VfB Stuttgart II.

FC Ingolstadt 04: Funk - Costly, Malone, Cvjetinovic, Dühring - Fröde, Plath (46. Keidel) - Kopacz (72. Dittgen), Kanuric (72. Zeitler) - Grönning, Borkowski (55. Testroet).

TSV 1860 München: Vollath - Reich, Verlaat, Schifferl, Kwadwo - T. Jacobsen, Frey (78. Kloss) - Deniz (88. Reinthaler), D. L. Philipp (58. Guttau) - Wolfram (77. Muteba), Schubert (58. Hobsch)

Tore: 0:1 Wolfram (5.), 0:2 Guttau (64.), 1:2 Testroet (86./Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Felix Bickel (Hannover). - Zuschauer: 12.945.