1:5 gegen Stätzling: Die „verrückten“ ersten sieben Minuten des VfR Neuburg

Die Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und FC Stätzling war noch keine sieben Minuten alt, da dürfte sich Marco Küntzel bereits wie in einem richtig schlechten Film gefühlt haben. Schuld daran hatten in erster Linie zwei seiner Schützlinge, die in dieser Phase zu den Hauptdarstellern wurden. Zunächst leistete sich Youngster Sandi Omanovic nach exakt 52 Sekunden (!) gegen den durchgebrochenen Emanuel Blenk direkt vor dem eigenen Strafraum eine Notbremse, welche Schiedsrichterin Lena Krämling folgerichtig mit der Roten Karten bestrafte. Doch damit nicht genug. Nur kurze Zeit später leistete sich auch Dominik Jozinovic einen folgenschweren Blackout. Ein hohes Zuspiel von Simon Adldinger sprang direkt vor dem VfR-Schlussmann auf. Doch anstatt in seine fangbereiten Hände fand der Ball - auch durch eine Unebenheit im Boden - den Weg an Jozinovic vorbei zur Stätzlinger Führung (7.). Was für ein Katastrophen-Auftakt für die Lila-Weißen!

