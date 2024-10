Bezirksliga Nord: Eine Fahrt ins Ungewisse für den VfR Neuburg

Wenn die Bezirksliga-Fußballer des VfR Neuburg am Samstag ihren Auswärtstrip nach Augsburg beziehungsweise in den dortigen Stadtteil Haunstetten antreten, ist es zweifelsohne so etwas wie eine Fahrt ins Ungewisse. Was auf die Lila-Weißen beim Gastspiel gegen den heimischen TSV ab 14 Uhr zukommen wird? „Ehrlich gesagt habe ich diesbezüglich absolut keine Ahnung“, sagt VfR-Spielertrainer Sebastian Habermeyer.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis