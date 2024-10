Bezirksliga Nord: Wiedersehen mit einem „Bekannten“

Der VfR Neuburg ist in der Fußball-Bezirksliga Nord wieder voll zurück im Geschäft. Seit der Trennung von Marco Küntzel hat das Team unter Peter Krzyzanowski sieben Punkte in fünf Spielen eingefahren und die direkten Abstiegsplätze verlassen. „Natürlich kommt bei einem Trainerwechsel immer etwas frischer Wind in eine Mannschaft. Zudem werden die Karten für jeden neu gemischt und es herrscht wieder größerer Konkurrenzkampf um die Positionen“, erklärt Kapitän Maximilian Christl.

Max Neff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis