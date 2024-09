Der VfR Neuburg arbeitet weiter an der Balance

Viele Tore bekommen die Anhänger des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg in diesen Tagen wahrlich nicht zu sehen. Gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Nördlingen folgte schon das zweite torlose Remis hintereinander. Zuvor gab es dasselbe Ergebnis gegen den VfL Ecknach. Nach der Flut an Gegentoren in den ersten Saisonpartien sieht Trainer Marco Küntzel aber vorrangig das Positive darin: „Wir haben endlich defensive Stabilität gefunden. Aus dem Spiel heraus haben wir nun drei Begegnungen in Folge keinen Gegentreffer kassiert (beim 4:2-Sieg in Rinnenthal gelangen der Heimelf zwei direkt verwandelte Freistöße, Anm. d. Red.).“

Max Neff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kellerduell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis