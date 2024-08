VfR-Trainer Marco Küntzel: „Urlauber sind keine Ausrede“

Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft - hinsichtlich dieser beiden Tugenden kritisiert Marco Küntzel, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg, seine Schützlinge in Bezug auf das vergangene 2:2-Remis in Dinkelscherben. Bereits im Anschluss an die Auftakt-Niederlage gegen Ziemetshausen (0:1) hatte der ehemalige Profi diese Eigenschaften, die laut ihm im Herren-Fußball essenziell sind, bemängelt: „Ohne diese gewissen Basics kannst du kein Spiel gewinnen.“

Gleichwohl geht Küntzel mit einem guten Gefühl aus dem zweiten Spieltag und möchte auch lobende Worte an seine Truppe nicht zu kurz kommen lassen: „Wir ziehen definitiv das Positive aus dieser Partie. Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft und sich dann mit dem späten Ausgleichstreffer belohnt. Das zeugt schon von Charakter, zumal wir uns zu diesem Zeitpunkt in doppelter Unterzahl befunden haben. Da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen.“ Dieser Charakter wird auch am Samstag (15 Uhr) vonnöten sein, wenn es gegen den FC Stätzling geht. Die Mannschaft aus dem Augsburger Stadtteil Friedberg absolvierte eine hervorragende Saison 2023/24 und schrammte nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbei. In der Relegation musste man sich dem FC Thalhofen in der Verlängerung geschlagen geben.

Lobende Worte für den Gegner

Die Qualität der Stätzlinger ist dementsprechend auch Küntzel nicht verborgen geblieben, der den Gegner entsprechend lobt, sich aber dennoch gute Chancen für seine Schützlinge ausrechnet: „Stätzling ist fußballerisch sicherlich eine der besten Mannschaften unserer Liga. Die Saison ist allerdings noch jung - und da die Truppe zudem noch einige Abgänge zu verkraften hatte, ist es schwer, sie genauer einzuschätzen.“ Derartige Spekulationen sind für Küntzel aber ohnehin sinnlos, da er sich ausschließlich auf sein Team und dessen Qualitäten fokussieren möchte: „Im Endeffekt ist es vollkommen egal, auf welchen Gegner wir treffen und wie gut dieser ist. Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen, weshalb ich auch davon überzeugt bin, dass wir diese Partie gewinnen.“

Selbstverständlich ist ihm bewusst, dass seine Kicker hierfür allerdings eine Top-Leistung auf den Platz bringen müssen. Personell spitzt sich die Lage zudem aufgrund von Urlaubern immer weiter zu. „Die nächsten Wochen werden immer wieder Akteure fehlen, was uns natürlich wehtut, allerdings keinesfalls eine Ausrede sein darf. Wir nehmen die Situation an und versuchen, das Beste daraus zu machen“, so der VfR-Coach. Diesmal betrifft es Real Morina (weiterhin), Efekan Eroglu und Philippe Bauer. Zudem wird Frederic Wytopil verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.