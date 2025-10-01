Icon Menü
Fußball-Bezirksligist SpVgg Joshofen-Bergheim gastiert am Donnerstag in Gersthofen

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: SpVgg Joshofen-Bergheim will seine Serie ausbauen

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Partien geht es für den Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim am Donnerstag zum „Schwergewicht“ TSV Gersthofen.
Von Adrian Hauk
    • |
    • |
    • |
    Wollen mit der SpVgg Joshofen-Bergheim auch in Gersthofen überraschen: Robert Zisler (vorne) und Yannick Kneißl (hinten).
    Wollen mit der SpVgg Joshofen-Bergheim auch in Gersthofen überraschen: Robert Zisler (vorne) und Yannick Kneißl (hinten). Foto: Daniel Worsch

    Zwei Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz des Bezirksliga-Aufsteigers SpVgg Joshofen-Bergheim aus den vergangenen drei Partien. Darunter fällt auch der zurückliegende 5:1-Triumph gegen den TSV Zusmarshausen, „Es hat mal wieder gutgetan, so hoch zu gewinnen“, erklärt Spielertrainer Jonas Zeller und fügt an: „Wir sind hinten sicher gestanden und haben vorne nahezu jede Chance verwertet.“

