Bezirksliga Nord: SpVgg Joshofen-Bergheim will seine Serie ausbauen

Zwei Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz des Bezirksliga-Aufsteigers SpVgg Joshofen-Bergheim aus den vergangenen drei Partien. Darunter fällt auch der zurückliegende 5:1-Triumph gegen den TSV Zusmarshausen, „Es hat mal wieder gutgetan, so hoch zu gewinnen“, erklärt Spielertrainer Jonas Zeller und fügt an: „Wir sind hinten sicher gestanden und haben vorne nahezu jede Chance verwertet.“
Fußball-Bezirksliga Nord
