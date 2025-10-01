Bezirksliga Nord: SpVgg Joshofen-Bergheim will seine Serie ausbauen

Zwei Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz des Bezirksliga-Aufsteigers SpVgg Joshofen-Bergheim aus den vergangenen drei Partien. Darunter fällt auch der zurückliegende 5:1-Triumph gegen den TSV Zusmarshausen, „Es hat mal wieder gutgetan, so hoch zu gewinnen“, erklärt Spielertrainer Jonas Zeller und fügt an: „Wir sind hinten sicher gestanden und haben vorne nahezu jede Chance verwertet.“

Adrian Hauk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis