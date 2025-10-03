Icon Menü
Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg trifft auf den TSV Gersthofen

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: Lila-Weiße wollen gegen Meitingen nachlegen

Nach dem Erfolg in Nördlingen soll für den Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg am Samstag gegen den TSV Meitingen der nächste „Dreier“ her.
Von Adrian Hauk
    Auf seinen Torriecher hofft der VfR Neuburg auch am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen: Nikolai Krzyzanowski (rechts).
    Auf seinen Torriecher hofft der VfR Neuburg auch am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen: Nikolai Krzyzanowski (rechts). Foto: Daniel Worsch

    Nach zwei Niederlagen in Folge hat Bezirksligist VfR Neuburg durch einen 2:1-Erfolg beim TSV Nördlingen II wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Lila-Weißen durch einen Doppelpack von Nikolai Kryzanowski zurück. „Wir haben unser Spiel deutlich verbessert“, erklärt Trainer Sebastian Habermeyer und fügt an: „Wir mussten unsere Spielweise etwas anpassen und standen dadurch defensiv besser.“ Dennoch habe Torhüter Dominik Jozinovic die Führung laut Habermeyer mehrfach gerettet. Vor allem gegen Ende der Partie zitterten sich die Neuburger regelrecht zum Sieg.

