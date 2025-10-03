Bezirksliga Nord: Lila-Weiße wollen gegen Meitingen nachlegen

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Bezirksligist VfR Neuburg durch einen 2:1-Erfolg beim TSV Nördlingen II wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Lila-Weißen durch einen Doppelpack von Nikolai Kryzanowski zurück. „Wir haben unser Spiel deutlich verbessert“, erklärt Trainer Sebastian Habermeyer und fügt an: „Wir mussten unsere Spielweise etwas anpassen und standen dadurch defensiv besser.“ Dennoch habe Torhüter Dominik Jozinovic die Führung laut Habermeyer mehrfach gerettet. Vor allem gegen Ende der Partie zitterten sich die Neuburger regelrecht zum Sieg.

Adrian Hauk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sebastian Habermeyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis