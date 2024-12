David Ibraimovic komplettiert Trainerteam des SV Klingsmoos

Offensivspieler David Ibraimovic wechselt vom SC Rohrenfels zum SV Klingsmoos und wird beim Fußball-Kreisligisten in der kommenden Saison mit Alexander Langen und Johannes Kranner ein Trainertrio bilden.

„Uns war es nach der Verpflichtung von Alexander Langen wichtig, die letzte Stelle im Trainerteam mit einem Offensivspieler zu besetzen“, so die beiden Abteilungsleiter Markus Daferner und Tobias Narr. „Mit David hatten wir hier den richtigen Mann schnell ausgemacht“. Der 36-Jährige ist in der Region als technisch starker Torjäger bekannt. Das beweist auch seine Bilanz. In insgesamt 395 Spiele erzielte Ibraimovic 223 Tore und gab 73 Assists. Zudem verfügt er über langjährige Erfahrung als Spielertrainer.

„Mit David waren wir ohnehin die vergangenen Jahre immer wieder in Kontakt. Wir sind glücklich, dass es jetzt zur Zusammenarbeit in dieser Konstellation kommt“ erklären die beiden Abteilungsleiter in der Mitteilung des Vereins.

„Die Aufgabenverteilung unter den Trainern ist bereits besprochen. Uns steht ein spannendes Jahr bevor, für welches wir noch den ein oder anderen Spieler verpflichten wollen. Hier sind wir bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Erstmal war es uns aber wichtig, die Trainerkonstellation rund um Johannes Kranner zu klären, was wir mit Alexander Langen und David Ibraimovic gemacht haben.“

Bis zum Ende der Saison werden noch Martin Brodowski und Benedikt Vollnhals an der Seite von Kranner den SVK trainieren. Mit ihnen soll „unbedingt den Klassenerhalt“ geschafft werden.