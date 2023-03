2:1 gegen Schweitenkirchen: Aufatmen beim SV Karlshuld

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karshuld feiert mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Schweitenkirchen seinen ersten dreifachen Punktgewinn in diesem Jahr.

Bereits in der vierten Minute traf Karlshulds Jonas Walter nur die Latte. Die dritte Ecke in Folge führte dann in der 15. Minute zum 1:0: Jonas Schilling flankte und Dominik Berchermeier war mit einem wuchtigen Kopfball erfolgreich. Im Gegenzug brachte Lukas Schaubeck das Kunststück fertig, den Ball aus fünf Metern Entfernung neben den Kasten zu schießen. Nach einem tollen Berchermeier-Zuspiel kam erneut Jonas Walter in Schussposition. Doch dessen Abschluss war zu überhastet und landete in den Armen des Gästekeepers.

Gäste gleichen in der 39. Minute aus

Schweitenkirchen glich schließlich in der 39. Minute zum 1:1 aus. Eine Flanke von rechts wurde nicht energisch geklärt. Florian Bauer war aus kurzer Distanz zur Stelle und traf zum 1:1. Das Siegtor für den SV Karlshuld erzielte dann Dominik Berchermeier. Einen Rückpass der Gäste erahnte Jonas Walter. Der FC-Schlussmann grätschte den Ball direkt in die Füße von Berchermeier, der keine Mühe hatte, den Ball aus 25 Metern ins verwaiste Gehäuse zu schießen.

In der zweiten Halbzeit agierte Karlshuld völlig konfus. Sebastian Melchior wollte den Ball ohne Not zum Keeper spielen. Doch das Spielgerät landete beim Gegner. Dessen Torschuss konnte Armin Bortenschlager gerade noch von der Torlinie kratzte. In der 68. Minute sah Julian Schilling noch die Rote Karte. Trotzdem blieb es beim knappen Sieg.