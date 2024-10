Donau/Isar: Anspruchsvolle Aufgabe für den SV Karlshuld

Vor einer hohen Hürde steht am Sonntag (16 Uhr) der SV Karlshuld, der als Primus der A-Klasse 3 Donau/Isar beim Tabellenvierten SV Haunwöhr seine Erfolgsserie auf sechs Siege in Folge ausbauen will. „Die Euphorie in der Mannschaft ist momentan sehr groß“, sagt Dominik Berchermeier, sportlicher Leiter des SVK. Allerdings möchte er auch nicht zu weit in die Zukunft blicken: „Warten wir bis zur Winterpause ab. Wenn wir dann noch oben stehen, wäre es genial. Mit zwei Niederlagen kann man jedoch ganz schnell nach unten durchgereicht werden.“

Roland Geier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Karlshuld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis