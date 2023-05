Fußball-Donau/Isar

14:00 Uhr

Nach 4:1 gegen Zuchering: SV Karlshuld kann weiter hoffen

Plus Nach dem 4:1 gegen Zuchering geht es für den SV Karlshuld in die Relegation

Von Roland Geier

Dank eines überzeugenden 4:1-Erfolgs gegen den SV Zuchering sowie der Schützenhilfe des SV Karlskron hat sich der SV Karlshuld im Saisonfinale der Kreisklasse Donau/Isar 2 sich noch auf den Relegationsplatz gerettet.

Dass man sich in Sachen Schützenhilfe nicht unbedingt auf andere Klubs verlassen kann, musste nicht nur Bundesligist Borussia Dortmund feststellen. Während es für Dortmund um den Meistertitel ging, benötigte der SV Karlshuld einen Sieg, um den direkten Abstieg zu verhindern. Verlassen konnte sich der SV Karlshuld zudem auf den SV Karlskron, der durch einen deutlichen 4:0-Sieg den FC Schweitenkirchen in die A-Klasse schickte und den TV Münchsmünster, der überraschend beim TSV Wolnzach mit 0:2 unterlag, von der Tabellenspitze verdrängte. Der SV Karlskron steht damit als Aufsteiger in die Kreisliga fest. Münchsmünster muss in die Aufstiegs-Relegation.

