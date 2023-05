Fußball-Donau/Isar

20:05 Uhr

Spitzenreiter ist für den SV Karlshuld eine Nummer zu groß

Plus Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld verliert in Münchsmünster deutlich mit 0:5.

Für den SV Karlshuld war der Tabellenführer der Kreisklasse 2, TV Münchsmünster, eine Nummer zu groß. Am Ende musste man sich mit 0:5 geschlagen geben. Trotz der Schlappe haben die Grünhemden den Kontakt zu den Relegationsplätzen nicht aus den Augen verloren.

Dabei sah es in der ersten Halbzeit für den Tabellenvorletzten gegen einen zunächst verunsicherten Aufstiegsanwärter, der aus den letzten drei Partien nur einen Punkt holte, gar nicht so schlecht aus. Die Mösler konnten die Partie offen gestalten und hatten zunächst auch die besseren Tormöglichkeiten. Positiv wirkte sich vor allem aus, dass Trainer Dominik Berchermeier nach seiner Handoperation sein Comeback gab. Er setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene. So wurde Julian Schilling im letzten Moment gestoppt (18.). Zudem hatte der Karlshulder Coach mit einem Kopfball Pech (23.). Auch Robert Wagner scheiterte aus zwölf Metern am Keeper der Gastgeber, der die Kugel mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte (38.). Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Hausherren jedoch durch Moritz Feigl der Führungstreffer (44.).

