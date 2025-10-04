4:1 gegen SSV Ulm: Dem FC Ingolstadt gelingt ein Befreiungsschlag

Zum Abschluss der englischen Woche in der 3. Liga hat der FC Ingolstadt 04 einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet. Die Schanzer gewannen daheim gegen den Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 4:1 und verließen damit die Abstiegsplätze. „Mann des Tages“ war dabei Marcel Costly, der mit zwei Toren und einer Vorlage an drei Treffern des FCI beteiligt war.

Trainerin Sabrina Wittmann war verletzungsbedingt zu zwei Änderungen bei ihrer Startelf gezwungen. Für die verletzten Markus Ponath (Tor) und Lucas Fröde (Mittelfeld) starteten Kai Eisele und Max Plath. Der FCI, der bis dato zu Hause noch nicht gewinnen konnte, begann schwungvoll. Gustav Christensen (6.) traf den Pfosten, ehe Ulm seine ersten Chancen verbuchen konnte. Doch weder Leon Dajaku noch Marcel Seegert konnten die Spatzen in Führung bringen. In der 22. Minute bediente Yannick Deichmann seinen Teamkollegen Costly - 1:0! Zehn Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Linus Rosenlöcher versuchte mit einer Grätschte, einen Ulmer Angriff zu unterbinden. Dabei prallte ihm der Ball jedoch an die Hand. Den Strafstoß nutzte Leon Dajaku zum Ausgleich. In der 50. Minute blieb dem FCI indes bei einer ähnlichen Situation ein Elfmeter verwehrt.

Ingolstadts Sekulovic stellt den Endstand her

Die Oberbayern machten aber unbeeindruckt weiter. Eine Ecke nutzte Simon Lorenz per Kopf zur 2:1-Führung. Ideen hatten die Schwaben in der Offensive keine, sodass die Hausherren das Geschehen weitgehend kontrollierten. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit entschied Costly mit dem 3:1 diese Partie. Doch damit nicht genug. Erneut Costly bediente den eingewechselten Davide-Danilo Sekulovic, der den 4:1-Endstand markierte (90.+1).

FC Ingolstadt 04: Eisele - Deichmann (86. Maljojoki), S. Lorenz, Scholz (42. Decker), Rosenlöcher (61. Sekulovic) - Plath - Carlsen, Besuschkow, G. Christensen - Costly, F. Christensen. - Zuschauer: 4600.