Kreisklasse Neuburg: Beim SC Ried ist der Aufstieg noch kein Thema

Der SC Ried knüpft in der bisherigen Saison der Kreisklasse Neuburg an die hervorragende Rückrunde der vergangenen Spielzeit an und steht nach zwei Spieltagen als Tabellenführer dar. Beeindruckend sind hier vor allem die sieben erzielten Tore. Vier davon gab es am vergangenen Sonntag beim 4:2-Sieg gegen den SC Rohrenfels.

Dementsprechend zufrieden zeigt sich auch Alexander Egen. „Wenn man mit vier Toren in Rohrenfels führt, dann hat man nicht unbedingt viel falsch gemacht“, erklärt der SCR-Trainer und fügt an: „Dennoch wäre die Partie am Ende beinahe nochmals komplett gekippt, weil wir aufgehört haben, Fußball zu spielen.“ Dabei kritisiert Egen vor allem die Schlussphase seines Teams, in der es durch die beiden Anschlusstreffer der Rohrenfelser beinahe eng geworden wäre.

Einen großen Einfluss auf die beiden Siege hat vor allem die bereits eingespielte Offensive. So erzielte allein Topstürmer Leon Beran bereits drei Treffer. „Natürlich bin ich bislang sehr zufrieden mit unserer Offensive. Jedoch sind wir allgemein als Mannschaft sehr gut in die Saison gestartet“, resümiert Egen. Ein Mittel, welches sich vor allem gegen Rohrenfels als auch Steingriff (3:0) durchaus erfolgreich zeigte, waren die Flanken aus dem Halbfeld. „Gerade gegen tief stehende Gegner ist das die beste Methode, um erfolgreich zu sein“, weiß der Rieder Übungsleiter.

Mit dem SV Bertoldsheim erwartet der SCR am Sonntag (15 Uhr) erneut einen eher defensiv ausgerichteten Kopntrahenten. Der Aufsteiger startete mit einer knappen 2:3-Niederlage bei der DJK Langenmosen und konnte am vergangenen spielfreien Spieltag den SC Ried analysieren. „Das spielt ihnen natürlich in die Karten“, meint Egen und ergänzt: „Ich denke, dass sie sich genau auf uns vorbereitet haben. Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Partie.“

Allerdings möchte man auch gegen „Bernza“ den perfekten Saisonstart fortführen. Dabei will Egen jedoch (noch) nicht weiter als an die nächsten Aufgaben denken. „Vielleicht träumt der eine oder andere im Verein“, schmunzelt der 35-Jährige: „Jedoch ist die Saison sehr lange und wir konzentrieren uns alle erst einmal auf die nächsten Spiele. Ein Aufstieg müsste nachhaltig gestaltet werden und wir wissen nicht, ob der Verein schon bereit dafür wäre.“ Das Thema solle frühestens im Frühjahr angesprochen werden.

Die weiteren Partien im Überblick: Am Sonntag empfängt die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen den SV Steingriff. Zur selben Zeit gastiert der FC Illdorf bei der DJK Langenmosen, während der SC Rohrenfels beim ungeschlagenen BSV Berg im Gau sicherlich in der Außenseiterrolle ist. Aufsteiger SV Straß bekommt es mit dem FC Zell/Bruck zu tun. Alle Begegnungen werden um 15 Uhr angepfiffen. Abgeschlossen wird der dritte Spieltag mit der Partie zwischen der TSG Untermaxfeld und dem SV Echsheim, die um 17 Uhr beginnt.