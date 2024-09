Kreisklasse Neuburg: „Tage der offenen Tür“ beim SC Rohrenfels

Nein, so richtig gute Laune hat David Ibraimovic in diesen Tagen nicht, wenn er über den bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft in der Kreisklasse Neuburg spricht. Zwar können sich die neun erzielten Treffer in den ersten vier Begegnungen durchaus sehen lassen. Doch sage und schreibe 21 (!) Gegentore sorgen gleichzeitig dafür, dass auf dem Punktekonto nach wie vor eine große Null steht.

„Wir haben zwar schon vorher gewusst, dass unser Auftaktprogramm überaus anspruchsvoll ist. Dass wir aber immer noch ohne Zähler dastehen, ist für uns absolut unbefriedigend“, sagt der Spielertrainer des SC Rohrenfels, der sich in erster Linie über „die Art und Weise“ der vielen Gegentreffer ärgert. „Wir können derzeit gar nicht so viele Tore selbst schießen, wie wir hinten reinbekommen“, meint der 36-Jährige. Hatte es bereits gegen den SC Ried (2:4), BSV Berg im Gau (0:5) und FC Ehekirchen (3:4) insgesamt 13 Mal eingeschlagen, folgte nun am vergangenen Wochenende bei der 4:8-Niederlage gegen die TSG Untermaxfeld der bisherige Tiefpunkt.

Karriereende von Raphael Weiss wirkt nach

„Unsere Abwehr ist noch sehr jung und unerfahren. Hinzu kommt, dass auch die körperliche Robustheit fehlt“, weiß Ibraimovic. Dementsprechend sei auch der Abgang von Raphael Weiss (Karriereende), der „bei uns in der vergangenen Saison den Laden hinten zusammengehalten hat“, nicht zu verschmerzen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Rückkehrer Maxi Beck (zuletzt SV Grasheim) einen Kreuzbandriss zugezogen hat und voraussichtlich in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. „Unser Hauptproblem ist, dass wir in der Verteidigung einfach zu ruhig sind beziehungsweise viel zu wenig miteinander kommunizieren“, meint der SCR-Coach. Ein Thema, dass er bereits „vielfach“ sowohl in den Test- als auch Punktspielen sowie im Training angesprochen habe. „Doch letztlich müssen die Jungs das selbst umsetzen und sich gegenseitig unterstützen. Ansonsten wird es extrem schwierig.“

Zumal auch die kommende Aufgabe nicht wirklich einfacher werden dürfte. Mit dem SV Echsheim kommt ein Gegner, den Ibraimovic zu den Mitfavoriten im Kampf um den Kreisliga-Aufstieg zählt. „Mit Akteuren wie Simon Landes oder Florian Wenger verfügen die Echsheimer über eine sehr robuste und auch spielstarke Truppe. Dieser müssen wir sehr viel Kampf entgegensetzen, um uns etwas ausrechnen zu können“. Weiterhin verzichten muss der Rohrenfelser Übungsleiter neben Beck auch auf seinen spielenden Co-Trainer Matthias Stegmeir, der voraussichtlich erst in der darauffolgenden Woche beim SV Steingriff wieder ins Geschehen eingreifen wird.

Die weiteren Partien des sechsten Spieltags im Überblick: Bereits am Samstag (15.30 Uhr) kommt es in Steingriff zum Kellerduell zwischen dem heimischen SVS und Aufsteiger SV Straß, dessen Partie zuletzt gegen die DJK Langenmosen abgesagt werden musste. Am Sonntag empfängt die SG Feldheim/Genderkingen die zweite Garde des FC Ehekirchen, während Aufsteiger SV Bertoldsheim nach seinem ersten Saisonsieg in Ehekirchen (4:3) die „Tormaschinerie“ der TSG Untermaxfeld erwartet. Zudem kommt es im Zeller Eichele zum Derby zwischen dem FC Zell/Bruck und SC Ried. Alle Begegnungen werden um 15 Uhr angepfiffen. Das Match zwischen dem FC Illdorf und BSV Berg im Gau fand bereits am Mittwoch statt.