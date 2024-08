Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim feiert späten 2:1-Sieg gegen den SV Klingsmoos

Es lief am Freitagabend bereits die 90. Minute im Auftaktspiel der Fußball-Kreisliga Ost zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem SV Klingsmoos. Hätte Schiedsrichter Marvin-Peter Bihler dieses überaus interessante Aufeinandertreffen vor den rund 320 Zuschauern zu diesem Zeitpunkt beim Stand von 1:1-Unentschieden beendet, wären wohl beide Lager am Ende mit dem jeweils einen errungenen Zähler durchaus zufrieden gewesen. Doch was folgte, war nochmals ein letzter Angriff der Hausherren über die rechte Seite, bei dem sich ganz offensichtliche „unsere beiden älteren Herren“ (SpVgg-Spielertrainer Jonas Zeller) mit dem Remis nicht zufriedengeben wollten. Bei einer Flanke von Fabian Fetsch stand der eingewechselte und aufgerückte Abwehrakteur Johannes Böck plötzlich goldrichtig und „rammte“ den Ball per Kopf zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Klingsmoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis