Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen und SV Klingsmoos machen den Auftakt

Mit einem „Kracher“ startet die Fußball-Kreisliga Ost in die Saison 2024/25: Am Freitagabend (18.30 Uhr) erwartet die SpVgg Joshofen-Bergheim im Derby den SV Klingsmoos. Wir haben uns im Vorfeld dieser Begegnung mit den beiden Spielertrainern Jonas Zeller (Joshofen-Bergheim) und Johannes Kranner (Klingsmoos) unter anderem über die Vorbereitung, den jeweiligen Spielerkader sowie die Zielsetzung unterhalten.

Vorbereitung

Jonas Zeller: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben sowohl einige Zugänge aus unserer Jugend als auch externe Spieler, die neu dazu gestoßen sind. Es gibt zwar einen bis zwei Verletzte, aber sonst können wir auf den gesamten Kader zurückgreifen. Im Training wird konzentriert gearbeitet und alle freuen sich auf die anstehende Saison.

Johannes Kranner: An sich war es eine gute Vorbereitung. Wir haben keine Verletzungen und im Training waren bislang immer mindestens 17 Akteure. Einzig die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele waren durchwachsen. Der Sieg im Donaumoos-Wanderpokal war natürlich eine großartige Leistung. Aber in den Partien gegen bessere Gegner lief es noch nicht so gut.

Spielerkader

Zeller: Unser Team verfügt über eine gute Mischung aus jungen und älteren Kickern. Zwar fehlen uns diejenigen, die vom Alter her dazwischenliegen. Aber die Qualität des Kaders leidet darunter nicht. Ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft oben mitmischen können.

Kranner: Wir haben eine gute Truppe. Der Mix aus jungen und erfahrenen Spielern gefällt mir sehr. Zum Glück gibt es aktuell auch keine Verletzten. Das macht es für mich als Trainer leichter. In den vergangenen Jahren war das immer ein großes Problem für uns. Umso besser ist es, dass aktuell alle fit sind.

Spielphilosophie

Zeller: In den vergangenen Jahren sind wir immer sehr defensiv gestanden und haben meistens über Kontersituationen unsere Chancen kreiert. Diesmal wollen wir mehr auf Ballbesitz-Fußball setzen. Ich glaube, der Kader hat die Qualität, um genau das umzusetzen. Wenn wir vorne dabei sein wollen, müssen wir auch Ideen mit dem Ball haben.

Kranner: Wir werden uns auf jeden Gegner neu einstellen müssen. Es wird wenige Spiele geben, in die wir als Favorit gehen werden. Für uns wird es nur über den Kampf und die Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft gehen. Gut wäre auch, wenn wir vorne ein Tor mehr erzielen würden als unsere jeweiligen Gegner (lacht)..

Auftaktgegner

Zeller: Der SV Klingsmoos hat sich meiner Meinung nach gut verstärkt. Ich denke, die Liga ist generell weiter zusammengerückt. Mit ihrer Offensive muss man die Klingsmooser immer auf der Rechnung haben. Wir werden sie daher auf gar keinen Fall unterschätzen und erwarten ein ausgeglichenes Spiel.

Kranner: Ich bin jetzt schon einige Jahre in Klingsmoos und habe noch keine Partie gegen Joshofen gewinnen können. Deshalb schätze ich die Spielvereinigung auch sehr stark ein. Unser Gegner möchte bestimmt um den Aufstieg mitspielen, was uns erst einmal zum Außenseiter in dieser Begegnung macht. Auch die Jugendarbeit des Vereins ist beeindruckend, was man so langsam auch im Herren-Bereich sieht.

Saisonziel

Zeller: Ich denke, ein Platz unter den „Top Drei“ oder „Top Vier“ ist realistisch. Jetzt schon vom Aufstieg zu reden, ist wahrscheinlich noch zu früh. Wir wollen oben dabei sein - und wenn sich die Chance ergibt, müssen wir da sein.

Kranner: Für uns geht es klar um den Klassenerhalt. Wir haben eine gute Mannschaft - aber andere Vereine in dieser Liga auch. Deshalb ist für uns das Ziel, nicht abzusteigen.