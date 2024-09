Kreisliga-Spitzenreiter SpVgg Joshofen-Bergheim droht Spielverlust

Fünf Siege aus den ersten fünf Begegnungen, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 21:3 - die Fußball-Welt des Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim könnte derzeit eigentlich nicht schöner sein. Doch mitten in diese Auftakteuphorie droht dem Spitzenreiter nun Ungemach. Der Grund: Die Joshofener sollen beim souveränen 5:0-Erfolg gegen den BC Aichach am vergangenen Sonntag einen Jugendspieler regelwidrig eingesetzt haben. Sollte dies tatsächlich zutreffen, wäre ein Spielverlust mit einer Wertung von 0:2 Toren wohl die logische Konsequenz.

Doch was war passiert? In der 84. Minute schickte Spielertrainer Jonas Zeller beim Stand von 4:0 das 17-jährige Eigengewächs Luca Knoll auf das Spielfeld, um auch ihm einige Minuten Kreisliga-Luft zu gönnen. Bereits zuvor war der talentierte Mittelfeldakteur für die zweite Mannschaft in der B-Klasse gegen die DJK Sandizell im Einsatz. Und genau hier liegt das Problem. Laut Spielordnung darf ein Jugendspieler, der noch keine 18 Jahre alt ist, am Wochenende nur in einem Senioren-Team zum Einsatz kommen. Sprich: Nach seiner Einwechslung bei der „Ersten“ absolvierte Knoll somit bereits das zweite Match am Sonntag.

Kein Vorwurf an das Trainerteam

„Ich mache unserem Trainerteam diesbezüglich absolut keinen Vorwurf. Nachdem es ja bekanntlich unser Weg ist, auf die eigenen Nachwuchsspieler zu setzen, war es unser guter Vorsatz und Wille, einem weiteren dieser Jungs diese Möglichkeit zu bieten - zumal die Partie zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst entschieden war“, berichtet SpVgg-Abteilungsleiter Stefan Schneider. Im Laufe des Montags habe er dann von Kreisspielleiter Günther Behr die Information erhalten, dass der BC Aichach Beschwerde gegen die Wertung dieses Spiels beim Kreissportgericht eingelegt hat. „Bislang ist bei uns noch keine Aufforderung seitens des Sportgerichts hinsichtlich einer Stellungnahme eingegangen. Sobald dies der Fall ist, werden wir diese natürlich entsprechend einreichen“, sagt Schneider.

Während der SpVgg-Spartenchef die Entscheidung des BC Aichach, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, durchaus nachvollziehen kann (Schneider: „Das ist sportlich legitim und das gute Recht des BCA.“), ist er auf dessen sportlichen Leiter Sebastian Böhm nicht wirklich gut zu sprechen. „Für mich ist es ein absolutes Unding, dass Böhm direkt nach dem Schlusspfiff auf unseren Jugendspieler, der überhaupt nichts dafür kann, zugeht und ihm mit Schadenfreunde unter die Nase reibt, dass wir diese Partie seinetwegen verloren hätten. So etwas geht gar nicht und ist einfach nur schlechter Stil“, schimpft Schneider.

Vorfreude auf das Rückspiel

Auch die Mannschaft wisse laut dem Joshofener Verantwortlichen Bescheid, dass dieser Fall nun vom Kreissportgericht bearbeitet werden würde. Sollte die Begegnung am Ende tatsächlich mit 0:2 Toren gegen den Ligaprimus gewertet werden, würde deshalb die „SpVgg-Welt“ auch nicht zusammenbrechen. Ganz im Gegenteil. „Die Jungs haben bereits betont, dass sie auch dann weiterhin Vollgas geben wollen und werden“, erklärt Schneider und fügt hinzu: „So oder so ist das Team schon jetzt für das Rückspiel in Aichach hoch motiviert und freut sich riesig darauf.“