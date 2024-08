1:4 gegen Schwabmünchen: FC Ehekirchen geht im Wiederholungsspiel leer aus

Nach zuletzt drei Siegen hintereinander hat es den Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen am Donnerstagabend wieder einmal erwischt. Im Wiederholungsspiel gegen den TSV Schwabmünchen mussten sich die Hollinger/Biermann-Schützlinge am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Bereits am Samstag (16 Uhr) steht beim SC Oberweikertshofen die nächste Begegnung auf dem Programm.

Nachdem das erste Match gegen Schwabmünchen in der Vorwoche aufgrund eines Gewitters nach knapp einer Stunde beim Stand von 1:1-Unentschieden abgebrochen werden musste, kam es nun am Donnerstag in der Elektro-Schmaus-Arena zum zweiten Aufeinandertreffen beider Teams. Schwabmünchen begann furios und zeigte von Anfang an, was es kann. Bereits nach sieben Minuten gingen die Gäste in Führung. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kam Gabriel Merane aus 16 Metern zum Abschluss. FCE-Schlussmann Korbinian Neumaier konnte den Ball nicht festhalten und Marcel Leib staubte zum 0:1 ab.

Christoph Hollinger verkürzt auf 1:2

Danach folgte die erste Chance für das Heimteam. Tobias Vollnhals bediente Julian Hollinger, der allerdings aus kurzer Distanz scheitert. In der 20. Minute landete ein verunglückter Schuss der Schwabmünchener wieder vor den Füßen von Leib, der zum 0:2 einschob. Die Hausherren zeigten sich davon jedoch nicht geschockt und spielte weiter mutig nach vorne. Einige Minuten später wurde dann Christoph Hollinger im gegnerischen Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelt er selber zum 1:2. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause fand Max Seitle erneut Christoph Hollinger, der aus der Drehung nur den Pfosten traf. Kurz darauf hatte aber auch das Heimteam Glück. Merane tauchte alleine vor Neumaier auf, der jedoch im „Eins-gegen-Eins“-Duell die Oberhand behielt.

Die Intensität blieb auch im zweiten Durchgang hoch. Den besseren Start erwischte diesmal der FCE. Maximilian Schmidt fand Christoph Hollinger. Dessen Abschluss aus 16 Metern stellte Fabio Zeche im TSV-Kasten jedoch vor keine Schwierigkeiten. Nach 60 Minuten gab es dann die große Doppelchance zum Ausgleich. Christoph Hollinger führte ab der Mittellinie ein intensives Laufduell mit seinem Gegenspiel, ehe er zweimal am stark reagierenden Zeche im Schwabmünchener Kasten scheiterte.

Und wie es so oft beim Fußball ist: Wer vorne nicht trifft, bekommt hinten die Gegentore. In der 70. Minute landete eine Ecke vor den Füßen von Tim Uhde, der den Ball zum 1:3 ins Tor stocherte. Kurz vor Schluss zog Leon Lauber nochmal aus 18 Metern ab. Sein Schuss ging über das Gehäuse. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Fatlind Vezaj, als er mit der letzten Aktion einen schönen Konter zum 1:4-Endstand einschob. (mb)

FC Ehekirchen: Neumaier, Ledl, Biermann, Chr. Hollinger, Vollnhals (81. Koschig), Seitle (46. M. Schmidt), Kugler (69. Lauber), Alagic, J. Hollinger (90. P. Schmidt), Schaller (46. Erdal), Bottenschein. - Zuschauer: 250.