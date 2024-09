FC Ehekirchen verpasst gegen den FC Gundelfingen eine Überraschung

Einzelne Szenen können im Fußball zu entscheidenden Wendungen führen. Hätte der FC Ehekirchen in Überzahl gegen Gundelfingen vom Elfmeterpunkt beim Stand von 0:1 ausgeglichen, wäre gegen den Bayernliga-Absteiger um Ex-FCE-Coach Simon Schröttle durchaus eine Überraschung drin gewesen. Doch Spielertrainer Christoph Hollinger scheiterte. Am Ende musste er sich mit seiner Mannschaft mit 0:3 geschlagen geben.

Der Tabellenzweite der Landesliga Südwest aus Gundelfingen drückte von Beginn an aufs Gaspedal. Aber die Ehekirchener hielten mit Kampf dagegen und so sahen die Zuschauer ein gutes Landesligaspiel. Die erste Chance hatte der Gast, als Leon Schneider den Ball aus 30 Metern über den zu weit vorm Tor stehenden Neumaier lupfte. Der FCE-Torhüter konnte den Ball noch vor der Torlinie klären. Die nächste Chance hatte Maximilian Braun, als er ein schönes Zuspiel zum Strafraum direkt nahm, jedoch hielt wieder Neumaier. Dann traute sich das Heimteam mehr zu. Bei einem Konter fand Maximilian Schmidt den frei stehenden Max Koschig, dessen Schuss aus 16 Metern ging jedoch über das Gehäuse. In der 40. Minute fiel der Ball am Elfmeterpunkt vor Nico Ledls Füße. Seine Direktabnahme konnte Tobias Werdich im Tor der Gundelfinger jedoch noch entschärfen.

FC Ehekirchen vergibt einen Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann schlecht für das Heimteam. Ein geblockter Befreiungsschlag fiel einen Gundelfinger Spieler vor die Beine. Der legte quer und Jonas Schneider schob den Ball aus fünf Metern zum 0:1 ein.

Der FCE spielte trotz des Rückstands mutig nach vorne. Nach einem Luftloch des Gundelfinger Keepers Tobias Werdich holte dieser Christoph Hollinger von den Beinen der den Ball ins leere Tor hätte schieben können. Der Schiedsrichter entschied auf Rot und Elfmeter. Den fälligen Strafstoß von Chris Hollinger hielt jedoch Ersatzkeeper Timo Ratter.

Beim nächsten Konter über die linke Seite fand Gundelfingen Leon Sailer, der sehenswert zum 0:2 einköpfte (72.). Der Schlusspunkt der Partie war das 3:0 für die Gäste. Nach einem Ballverlust der Hintermannschaft schob Jeremias Seibold zum Endstand ein (80.). (bis)

FC Ehekirchen Neumaier – Erdal (77. Bottenschein), Labus, Ledl, Max Schmidt (81. Lauber), Biermann, Christoph Hollinger, Koschig (56. Kugler), Vollnhals, Alagic (71. Seitle), Paul Schmidt.