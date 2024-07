FCE-Trainer Benjamin Flicker: „Der Druck liegt nicht bei uns“

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kommt in der noch jungen Saison 2024/25 weiter nicht in Fahrt. Nach der Auftaktniederlage gegen den TSV Jetzendorf (1:2) verloren die Schützlinge von Benjamin Flicker zuletzt auch gegen den FC Kempten (2:4). Nach der bereits mäßigen Vorbereitung, bei der kein Sieg herausgesprungen war, bleibt der FCE somit weiterhin ohne Erfolgserlebnis in der bisherigen Spielzeit.

Adrian Hauk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FCE Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis