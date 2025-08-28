Icon Menü
Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Freitag beim TSV Dachau

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen will den Schwung mitnehmen

Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den VfB Durach möchte Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am Freitag beim TSV Dachau gleich nachlegen.
Von Max Neff
    Die Kicker des FC Ehekirchen wollen nach dem Sieg gegen Durach möglichst auch am Freitag in Dachau einen "Dreier" bejubeln.
    Die Kicker des FC Ehekirchen wollen nach dem Sieg gegen Durach möglichst auch am Freitag in Dachau einen "Dreier" bejubeln. Foto: Daniel Worsch

    Mit dem 4:1-Heimsieg gegen den starken VfB aus Durach setzte Fußball-Landesligist FC Ehekirchen nach einem durchwachsenen Saisonstart das erste Ausrufezeichen der noch jungen Saison. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Trainer Max Käser: „Die Jungs haben von Minute eins an jeden Zweikampf angenommen und sich kämpferisch über die gesamte Spielzeit hinweg super präsentiert.“ Gepaart mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten erwies sich der FCE dadurch an diesem Tag als Spielverderber für den Aufstiegsaspiranten Durach.

