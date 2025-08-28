Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen will den Schwung mitnehmen

Mit dem 4:1-Heimsieg gegen den starken VfB aus Durach setzte Fußball-Landesligist FC Ehekirchen nach einem durchwachsenen Saisonstart das erste Ausrufezeichen der noch jungen Saison. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Trainer Max Käser: „Die Jungs haben von Minute eins an jeden Zweikampf angenommen und sich kämpferisch über die gesamte Spielzeit hinweg super präsentiert.“ Gepaart mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten erwies sich der FCE dadurch an diesem Tag als Spielverderber für den Aufstiegsaspiranten Durach.

Max Neff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis