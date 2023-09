Fußball-Nachlese

Fußball-Nachlese: Schwarzes Wochenende

Plus Beim FC Ehekirchen macht Abteilungsleiter Markus Bissinger derzeit eine ganz neue Erfahrung. Auch bei anderen Teams werden die Niederlagen analysiert.

Von Dirk Sing

In seiner bisherigen Funktionärs-Laufbahn hat Markus Bissinger wahrlich schon eine ganze Menge erlebt. Seien es Auf- und Abstiege, dramatische Relegationspartien oder auch zahlreiche Akteure, die in den vergangenen Jahren gekommen und gegangen sind. Doch an eine Situation wie die jetzige kann sich der Abteilungsleiter des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen „beim besten Willen nicht erinnern“.

Dass „seine“ Mannschaft vier Begegnungen hintereinander verloren habe, sei laut Bissinger in der Vergangenheit „durchaus schon mal vorgekommen“. Ein „absolutes Novum“ sei hingegen die Tatsache, dass die Kicker in diesen Begegnungen gänzlich ohne Torerfolg geblieben sind. Nach den zurückliegenden 0:3-Niederlagen gegen den TSV Schwabmünchen, die SpVgg Unterhaching II sowie den TSV Eintracht Karlsfeld folgte für die Truppe des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle nun am Sonntag sogar eine 0:4-Schlappe gegen den TV Erkheim.

