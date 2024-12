Neuer Trainer beim SV Klingsmoos

Fußball-Kreisligist SV Klingsmoos nimmt in der kommenden Saison Veränderungen im Trainerteam vor. Wie die beiden Abteilungsleiter Tobias Narr und Markus Daferner bekannt gaben, wechselt Alexander Langen zu den Möslern und wird künftig gemeinsam mit Johannes Kranner die Mannschaft betreuen.

„Nachdem wir uns wie üblich im November mit unseren jetzigen Trainern getroffen haben, war allen Beteiligten klar, dass es in unserem Trainer-Trio einen frischen Wind braucht und Veränderungen geben wird“, teilte der Verein in einer Mitteilung mit. So endet nach der Saison die Zusammenarbeit mit Martin Brodowski, dem der Verein viel zu verdanken habe und der super Arbeit geleistet habe. Auch Benedikt Vollnhals wird aufgrund der Entfernung zu Klingsmoos und der langen Fahrtzeiten eine neue Herausforderung in seiner Nähe suchen. „Umso erfreulicher ist, dass wir mit unserem Cheftrainer Johannes Kranner für eine weitere Saison verlängern konnten.“ Auch wenn man diese Saison gegen den Abstieg spiele, genieße Kranner im Verein eine hohe Wertschätzung. „Er leistet nach wie vor hervorragende Arbeit. In der Rückrunde wollen wir zusammen den Klassenerhalt schaffen.“ Derzeit belegen die Mösler in der Kreisliga Ost Platz zwölf. Der Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsränge beträgt allerdings lediglich einen Zähler.

Alexander Langen wird Trainer beim SV Klingsmoos

Mit dem 26-jährigen Alexander Langen bekommt Kranner nun einen gleichberechtigten Cheftrainer zur Seite gestellt. Wobei das letzte Wort nach wie vor Kranner haben soll, wie es in der Mitteilung heißt. „Mit Alexander ging alles ganz schnell. Innerhalb von einer Woche haben wir uns zweimal getroffen und waren von Anfang an auf einer Wellenlänge. Vor allem menschlich hat es sofort gepasst.“

Alexander Langen war 2023 von Pipinsried als Cheftrainer zu der DJK Langenmosen gewechselt und sammelte seine ersten Erfahrungen als Trainer. „Für uns ist Alexander ein hochklassiger Innenverteidiger und auch auf dieser Position als absoluter Führungsspieler und Leader eingeplant. Mit seiner Klasse wollen wir unser Spiel von hinten verbessern und bessere Lösungsansätze finden“, so die Abteilungsleitung. Durch seine Erfahrung sowohl in der Regionalliga als auch in der Bayernliga habe Langen eine gewisse Vita vorzuweisen.

Eventuell wird das Duo noch mit einem Offensivspieler ergänzt. Die Suche laufe und erste Anfragen habe es bereits gegeben. „Es wird auch die ein oder andere Veränderung im Kader geben. Wir wollen extern ein paar neue Spieler verpflichten“, teilte der Verein mit. In erster Linie sollen junge Spieler mit Potenzial, sich zu verbessern, geholt werden. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden. (AZ)