Der FC Zell/Bruck thront bei unserem Tippspiel „NR-Kicktipp“ mit elf Punkten weiter an der Tabellenspitze. Auch die TSG Untermaxfeld konnte die Rot-Weißen am vergangenen Wochenende nicht überflügeln. Den nächsten Versuch unternimmt nun A-Klassist SV Wagenhofen mit seinem Torhüter Dominik Neff, der es am Donnerstag (15 Uhr) mit dem SV Bayerdilling zu tun bekommt.

