NR-Nachspiel: Zweiter Frühling im Karriere-Herbst für Ehekirchens Simon Schmaus?

Es war zweifelsohne „das“ Comeback des vergangenen Wochenendes: Erstmals seit dem 27. September 2020 streifte sich Simon Schmaus wieder das Trikot der ersten Mannschaft des FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest über. In der Auswärtspartie beim SC Oberweikertshofen wurde der 35-Jährige, der normalerweise für die „Zweite“ in der Kreisklasse Neuburg kickt, in der 63. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende feierte der „Goalgetter“ mit seinem Team einen 1:0-Sieg. Im „NR-Nachspiel“ spricht Schmaus über seinen gelungenen Einsatz.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Simon Schmaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis