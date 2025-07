Herren des TC Burgheim nach Krimi knapp am Titel vorbei

Das war ein denkwürdiges Saisonfinale für die Herren I des TC Burgheim. Vor dem letzten Spieltag lagen sie noch mit zwei Punkten vor der Konkurrenz. Dann verloren sie aber extrem knapp gegen die Gäste aus Aichach. Ein paar wenige Bälle entschieden am Ende über Sieg und Niederlage. In der Schlusstabelle stehen Langenmosen, Aichach und Burgheim punktgleich vorne. Minimale Unterschiede in der Anzahl der gewonnenen Sätze gaben somit den Ausschlag.

Langenmosen (gegen die Burgheim siegreich geblieben war) wurde, wohl zur eigenen Überraschung noch Meister, Aichach und Burgheim landeten ganz knapp dahinter. Dennoch dürfen die Herren aus Burgheim stolz auf eine erfolgreiche Saison in dieser stark besetzten Liga sein.

Überlegen Meister wurden die Jüngsten des TC Burgheim, das Team Dunlop Midcourt U10, in der Südliga 2. Die Buben und Mädchen gewannen alle Matches und insgesamt 72 Sätze. Nur dreimal mussten sie einen Satz abgeben. Damit hielten sie die Konkurrenz auf weitem Abstand. Auch für die übrigen Teams des TC Burgheim - von den Herren 2 über die Herren 50, Damen, Damen 40 und Juniorinnen 18 bis hin zu den Herren 60 Doppelrunde - landeten auf meist erfreulichen Tabellenplätzen.

Herren, Südliga 3, TC Burgheim gegen TC Aichach 4:5: Spannung pur, hochklassige und sehr enge Matches, eine Hitzeschlacht über fast drei Stunden in einem der Einzel (Jörg Niemann behielt am Ende die Oberhand) und ein sehr knapper Ausgang im entscheidenden Doppel: An diesem Sonntag war auf der Anlage des TC Burgheim alles geboten. Über insgesamt sechs Stunden verfolgten mehr als 100 Zuschauer das Geschehen. Die Gäste aus Aichach sind durch die Bank nach Leistungsklasse höher eingestuft, dennoch hätte Burgheim um ein Haar den Sieg errungen.

Ergebnisse: Daniel Litzl 4:6, 5:7. Oliver Färber 1:6, 0:6. Jörg Niemann 6:7, 6:3, 10:8. Sebastian Fleischmann 6:4, 4:6, 10:6. Josef Käs 6:4, 6:2. Manuel Hell 1:6, 4:6. Litzl/Färber 7:5, 6:1. Käs/Nico Rechner 7:6, 4:6, 7:10. Ambrosy/Franco Hammerl 6:3, 3:6, 5:10.