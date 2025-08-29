A-Klasse Neuburg: Beim SV Wagenhofen ist Wiedergutmachung angesagt

Eine deutliche Auswärtsniederlage setzte es für den SV Wagenhofen zum Saisonauftakt der A-Klasse Neuburg gegen einen stark aufspielenden BSV Neuburg. Am Ende standen drei Gegentreffer auf der Anzeigentafel. Dementsprechend konnte und wollte SVW-Spielertrainer Julian Schweizer den ersten Auftritt seiner Truppe auch nicht schönreden: „Man muss am Schluss leider sagen, dass das auch in der Höhe so verdient war.“
Fußball-A-Klasse Neuburg
