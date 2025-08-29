A-Klasse Neuburg: Beim SV Wagenhofen ist Wiedergutmachung angesagt

Eine deutliche Auswärtsniederlage setzte es für den SV Wagenhofen zum Saisonauftakt der A-Klasse Neuburg gegen einen stark aufspielenden BSV Neuburg. Am Ende standen drei Gegentreffer auf der Anzeigentafel. Dementsprechend konnte und wollte SVW-Spielertrainer Julian Schweizer den ersten Auftritt seiner Truppe auch nicht schönreden: „Man muss am Schluss leider sagen, dass das auch in der Höhe so verdient war.“

Daniel Bögler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Wagenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis