In der Fußball-A-Klasse Neuburg steht der zweite Spieltag auf dem Programm

Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Beim SV Wagenhofen ist Wiedergutmachung angesagt

Nach der deutlichen Auftaktpleite beim BSV Neuburg möchte A-Klassist SV Wagenhofen gegen die SG Oberhausen/Sinning in die Erfolgsspur zurück.
Von Daniel Bögler
    |
    |
    |
    Auf seinen Torriecher hofft der SV Wagenhofen im Heimspiel gegen die SG Oberhausen/Sinning: Max Neff (links).
    Auf seinen Torriecher hofft der SV Wagenhofen im Heimspiel gegen die SG Oberhausen/Sinning: Max Neff (links). Foto: Daniel Worsch

    Eine deutliche Auswärtsniederlage setzte es für den SV Wagenhofen zum Saisonauftakt der A-Klasse Neuburg gegen einen stark aufspielenden BSV Neuburg. Am Ende standen drei Gegentreffer auf der Anzeigentafel. Dementsprechend konnte und wollte SVW-Spielertrainer Julian Schweizer den ersten Auftritt seiner Truppe auch nicht schönreden: „Man muss am Schluss leider sagen, dass das auch in der Höhe so verdient war.“

