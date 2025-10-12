Kreisklasse Neuburg: Ein freudiges Wiedersehen für TSG-Coach Matthias Stegmeir

Durch einen 3:1-Erfolg im Derby gegen den Aufsteiger SV Bayerdilling hat der TSV Burgheim die Tabellenführung in der Kreisklasse Neuburg verteidigt. Schlusslicht bleibt der SV Bertoldsheim nach der Niederlage bei der SG Straß/Illdorf.

SG Münster/Holzheim – SV Waidhofen 4:1: Unter der Regie des neuen Cheftrainer-Duos Michael Krabler und Julian Mayr bleibt die SG Münster/Holzheim in der Erfolgsspur. Die Führung besorgte Jakob Raab, der sich aktuell in guter Form befindet (21.). Noch vor der Pause besorgte Gästetorjäger Lukas Resner den Ausgleich. Kurz nach dem Wechsel stellte die Heimelf dann aber die Weichen auf Sieg: Florian Säckler erzielte das 2:1. Nur wenige Minuten darauf erhöhte Linksaußen Simon Mayr. Derselbe Spieler erzielte dann den Endstand eine Viertelstunde vor dem Ende, wodurch sich die Spielgemeinschaft in der Spitzengruppe festsetzt. (mwe)

TSV Burgheim – SV Bayerdilling 3:1: Von Beginn an übernahm der TSV die Kontrolle über das Geschehen und bestimmte in der ersten Halbzeit weitgehend das Tempo. Die Gastgeber erspielten sich ein deutliches Chancenplus, ließen zunächst jedoch einige Möglichkeiten ungenutzt. Nach gut 30 Minuten fiel schließlich der verdiente Führungstreffer: Eine präzise getretene Ecke von Lukas Biber fand den Kopf von Mario Huber, der zum 1:0 einköpfte. Bayerdilling hielt sich aber gut und hatte zwischenzeitlich Pech, als ein Abschluss nur an die Latte ging. In der zweiten Halbzeit steckte Marco Rechenauer nach rund einer Stunde den Ball mustergültig auf Niklas Mai durch, der trocken ins lange Eck zum 2:0 vollendete. In der 73. Minute sorgte Burgheim dann für die Vorentscheidung: Biber spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Rechenauer, der den gegnerischen Torwart umkurvte und sicher zum 3:0 einschob. In der Schlussphase verkürzte Porcari für den SVB mit einem sehenswerten Freistoß ins lange Eck zum 3:1-Endstand (80.). (stad)

FC Staudheim – FC Ehekirchen II 2:1: Der FCS presste früh und zwang den Gegner zu Ballverlusten. Bis zur Pause versuchte Staudheim, das Spiel an sich zu reißen, kam jedoch erst in der 45. Minute zu seiner einzigen nennenswerten Torchance. Nach einem Eckball für Ehekirchen kam die Heimelf in eine Kontersituation. Beck lief von der Mittellinie alleine auf das Gäste-Gehäuse zu und schlenzte den Ball aus 18 Metern über den Torwart. Das Leder traf jedoch nur die Unterkante der Latte. Nach dem Wechsel startete Staudheim mit einem Beginn nach Maß: In der 50. Minute veredelte Schütt einen mustergültigen Konter über die rechte Seite. Direkt nach dem Treffer übernahmen die Ehekirchener die Partie und erzielten nicht unverdient in der 61. Minute das 1:1 durch Manuel Rott. Kurz vor dem Abpfiff kam Staudheim ein letztes Mal zu einem Eckball, welcher von den Gästen zunächst geklärt wurde. Das Leder nahm Torwart Fuchs an und schlug dieses von der Mittellinie erneut in den Gästestrafraum. Schütt kam an das Spielgerät und köpfte an die Latte. Von dort aus sprang der Ball zurück und landete vor den Füßen von Daniel Zinsmeister, der diesen sehenswert zum späten 2:1-Siegtreffer verwertete. (ahm)

SG Straß/Illdorf – SV Bertoldsheim 3:0: Von Beginn an war die SG Straß-Illdorf die spielbestimmende Mannschaft. So war es Spielertrainer Marco Friedl, der seine SG mit einem Abschluss aus kurzer Distanz in Führung brachte. Ebenfalls Friedl bescherte der Heimelf das 2:0. Nach einem Pass in die Tiefe schob er abgeklärt ein. Der SV Bertoldsheim schaffte es bis dahin nicht, sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Auch nach dem Wechsel dominierte Straß-Illdorf. So kam es zum 3:0. Wieder war es Marco Friedl, der schlussendlich das Tor machte, nachdem Jannik Rechner und Stefan Eigen mit ihren Schüssen den Ball nicht im Gehäuse unterbrachten. Danach verflachte die Partie. Die Hausherren überließen den Gästen das Spielfeld und lauerten auf Konter. Trotz weiterer guter Chancen für die SG blieb es beim 3:0. (db)

SC Ried – SV Steingriff 1:1: Beide Teams boten den Zuschauern eine umkämpfte Partie, in der sich Einsatz und Leidenschaft überwiegend im Mittelfeld abspielten. Die Anfangsphase verlief unspektakulär, mit vielen Ballverlusten und wenig Spielfluss auf beiden Seiten. Nach rund 20 Minuten übernahm der SC Ried zunehmend das Kommando und kam zu ersten guten Möglichkeiten. Die verdiente Führung fiel dann nach einer zunächst abgewehrten Großchance von Daniel Schreiter, bei der Spielertrainer Matthias Riedelsheimer im Nachschuss erfolgreich war. Nach der Pause entwickelte sich ein kampfbetontes Match mit wenigen klaren Chancen. Der SV Steingriff zeigte sich in dieser Phase kompakt und wartete auf Fehler der Gastgeber – und wurde belohnt: In der 78. Minute nutzte Lukas Koppold einen Fehler im Rieder Spielaufbau und traf zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase drängte der SCR zwar noch einmal auf den Sieg, blieb aber in der Offensive ohne die nötige Durchschlagskraft. (scr)

TSG Untermaxfeld – SC Rohrenfels 5:2: Bereits nach zwölf Minuten brachte Dominik Westermayer die TSG in Führung. Mitte der ersten Halbzeit drehte der SCR durch Maximilian Kempfle und Reinhold Armbrust die Partie (24./28.). Westermayer stellte jedoch noch vor dem Pausenpfiff auf 2:2. Nach Wiederbeginn dominierte Untermaxfeld das Geschehen. Durch den Treffer von Fabian Vollmeier (53.) und den Doppelschlag von Trainer Matthias Stegmeir (72./79.) gewann die TSG diese Partie letztendlich mit 5:2. (AZ)