Kreisliga Ost: Derbyzeit in Klingsmoos

Würde man aktuell dem Fußball-Kreisligisten SV Klingsmoos eine ausgesprochene Heimstärke bei gleichzeitiger Auswärtsschwäche attestieren, würde dies Spielertrainer Johannes Kranner sicherlich unterschreiben. Während man auf heimischem Sportplatz bisher gegen starke Gegner wie beispielsweise den BC Aichach (1:0) ausschließlich Siege einfahren konnte, wurde in der Fremde nur ein einziger Zähler entführt. Auch im vergangenen Match beim SSV Alsmoos-Petersdorf war für die Mösler nichts zu holen. Am Ende fuhr man mit einer 0:2-Niederlage wieder nach Hause.

