In der Fußball-Kreisliga Ost treffen der SV Klingsmoos und FC Rennertshofen im Derby aufeinander

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Derbyzeit in Klingsmoos

In der Fußball-Kreisliga Ost empfängt der heimstarke SV Klingsmoos zum Derby den FC Rennertshofen, der zuletzt vier Niederlagen hintereinander einstecken musste.
Von Daniel Bögler
    Wollen im Derby gegen den FC Rennertshofen ihre weiße Heimweste wahren: Florian Lenz (vorne) und der SV Klingsmoos.
    Wollen im Derby gegen den FC Rennertshofen ihre weiße Heimweste wahren: Florian Lenz (vorne) und der SV Klingsmoos. Foto: Daniel Worsch

    Würde man aktuell dem Fußball-Kreisligisten SV Klingsmoos eine ausgesprochene Heimstärke bei gleichzeitiger Auswärtsschwäche attestieren, würde dies Spielertrainer Johannes Kranner sicherlich unterschreiben. Während man auf heimischem Sportplatz bisher gegen starke Gegner wie beispielsweise den BC Aichach (1:0) ausschließlich Siege einfahren konnte, wurde in der Fremde nur ein einziger Zähler entführt. Auch im vergangenen Match beim SSV Alsmoos-Petersdorf war für die Mösler nichts zu holen. Am Ende fuhr man mit einer 0:2-Niederlage wieder nach Hause.

