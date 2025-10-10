Landesliga Südwest: Mit defensiver Kompaktheit geht es beim FC Ehekirchen bergauf

Besser kann ein Spiel aus Trainersicht vermutlich nicht verlaufen: Vier Tore selbst erzielt und hinten die „Null“ gehalten. Das Ganze auch noch gegen eine junge und technisch starke Mannschaft aus Illertissen, die auf einem guten sechsten Tabellenplatz rangiert. Dem FC Ehekirchen ist der nächste Schritt im Abstiegskampf somit mehr als nur gelungen. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Coach Max Käser: „Der Matchplan ist perfekt aufgegangen. Die Basis war eine solide Defensivleistung. Wir haben gut verschoben und dem Gegner kaum Räume gelassen. Zudem waren wir selbst vor dem Tor eiskalt, was es zu einem rundum gelungenen Spiel für uns gemacht hat.“ Auch die Einwechslungen hätten prima funktioniert und das Match in Hälfte zwei entschieden. Julian Hollinger und Leon Lauber kamen von der Bank und waren mit ihren Treffern maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Nach einigen Startschwierigkeiten scheint die junge Ehekirchener Truppe zunehmend die Spielidee ihres Trainerduos Käser/ Halbmeyer verstanden und verinnerlicht zu haben, was sich auch in den zuletzt positiven Ergebnissen niederschlägt. Gerade in Sachen „Defensiver Kompaktheit“ sieht Käser in den vergangenen Wochen einen deutlichen Fortschritt, der ihn positiv für die Zukunft stimmt. Lange Zeit, um sich über die jüngsten Erfolge zu freuen, bleibt jedoch nicht, da der FCE bereits am Samstag (14.30 Uhr) in Sonthofen das nächste dicke Brett zu bohren hat. Der heimische FC ist in der abgelaufenen Spielzeit aus der Bayernliga abgestiegen und verfügt über einen erstklassigen Kader, gespickt mit individueller Qualität. Nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Neuanfang musste sich die Mannschaft von Oleg Weber zwar erst einmal neu sortieren und hatte anfangs Probleme. Doch mittlerweile sind die Allgäuer seit sechs Ligaspielen in Folge ungeschlagen und stehen auf Platz sieben.

Drei Ausfälle für den FC Ehekirchen in Sonthofen

Käser erwartet daher den nächsten starken Gegner: „Die Qualität von Sonthofen ist unbestritten. Dennoch wird es in meinen Augen eine völlig andere Partie als letzte Woche. Diesmal spielen wir gegen eine erfahrene, ältere Mannschaft, die sehr körperlich agiert und sich über Kampfgeist und Zweikampfstärke definiert. Mir wurde glücklicherweise Videomaterial zugeschickt, was ich analysiert habe. Dadurch konnte ich mir ein gutes Bild davon machen, was uns erwarten wird.“ Bitter auf Ehekirchener Seite ist die erneute muskuläre Verletzung bei Maximilian Koschig, der zuletzt in starker Form war. Louis Gschwender und Julian Hollinger sind zudem beruflich verhindert. Dafür darf sich über die Rückkehr von Youngster Jakob Schmid gefreut werden. „Personell ist die Lage wieder etwas angespannt, was jedoch nicht weiter schlimm ist, da ich vollstes Vertrauen in unseren Kader habe“, erklärt Käser. Sollte seine Mannschaft die positiven Tendenzen der zurückliegenden Wochen bestätigen können, ist in jedem Fall auch diesmal alles möglich.