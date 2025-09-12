Landesliga Südwest: FC Ehekirchen will Leistung aus der Vorwoche bestätigen

Dass ein Tor des FC Ehekirchen einmal auf dem Instagram-Kanal der „Sport Bild“ landen würde, damit dürften wohl nur die wenigsten gerechnet haben. Florian Ettenreich machte es möglich, indem er mit seinem herrlichen Freistoßtreffer vergangenen Sonntag seinem Team nicht nur einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf sicherte, sondern auch auf Social Media viral ging. Doch nicht nur der Kunstschuss Ettenreichs war es, welcher Jonas Halbmeyer am Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Kempten (1:1) gefallen hatte.

