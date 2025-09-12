Icon Menü
In der Fußball-Landesliga Südwest gastiert der FC Ehekirchen beim FC Stätzling

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: FC Ehekirchen will Leistung aus der Vorwoche bestätigen

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Samstag beim Aufsteiger FC Stätzling. Den Kontrahenten kennt das Käser/Halbmeyer-Team bereits aus der Vorbereitung.
Von Max Neff
    Wollen am Samstag in Stätzling die nächsten Punkte einfahren: Jakon Schmid (links) und seine Teamkollegen vom FC Ehekirchen.
    Wollen am Samstag in Stätzling die nächsten Punkte einfahren: Jakon Schmid (links) und seine Teamkollegen vom FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

    Dass ein Tor des FC Ehekirchen einmal auf dem Instagram-Kanal der „Sport Bild“ landen würde, damit dürften wohl nur die wenigsten gerechnet haben. Florian Ettenreich machte es möglich, indem er mit seinem herrlichen Freistoßtreffer vergangenen Sonntag seinem Team nicht nur einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf sicherte, sondern auch auf Social Media viral ging. Doch nicht nur der Kunstschuss Ettenreichs war es, welcher Jonas Halbmeyer am Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Kempten (1:1) gefallen hatte.

