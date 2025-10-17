Kreisklasse Neuburg: Der FC Staudheim kämpft gegen den Auswärtsfluch

Nach dem späten 2:1-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen geht der FC Staudheim mit Rückenwind in die nächste Partie der Kreisklasse Neuburg. Dank des „Lucky Punch“ von Daniel Zinsmeister in der Nachspielzeit konnte das Team von Trainer René Fuchs den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte ausbauen.

Über weite Strecken hatte Staudheim das Match gegen Ehekirchen II im Griff, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt. „Wir haben nach der Führung zu früh aufgehört, Fußball zu spielen und uns dadurch das Gegentor selbst eingebrockt“, so Fuchs. Am Ende entschied das glücklichere Ende für Staudheim eine umkämpfte Begegnung. Trotz der jüngsten Erfolge sind die vergangenen 0:3-Niederlagen gegen den SV Bayerdilling und die TSG Untermaxfeld beim FCS-Übungsleiter noch nicht vergessen. „Ein Derby möchte man natürlich nie verlieren“, gesteht Fuchs, der dennoch insgesamt zufrieden ist: „Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir nach diesem Auftaktprogramm auf Platz zehn stehen, hätte ich sofort unterschrieben.“ Zumal man auch schon gegen die SG Münster/Holzheim und den TSV Burgheim, welche die beiden Spitzenplätze im Klassement belegen, Siege einfahren konnte.

„Unsere junge Truppe entwickelt sich stetig weiter“

Aktuell punktet Staudheim ausschließlich zu Hause – auswärts wartet die junge Truppe dagegen noch auf die ersten Zähler. Vier Niederlagen in Folge stehen bislang zu Buche. „Wir geben uns oft zu früh auf“, erklärt Fuchs selbstkritisch und ergänz: „Dann fällt nicht nur ein Tor, sondern gleich ein zweites oder drittes.“ Umso wichtiger sei der jüngste Sieg, um sich ein kleines Polster nach unten zu verschaffen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist dennoch sehr gut. „Wir leben noch von der Euphorie des Aufstiegs“, berichtet Fuchs und fügt hinzu: „Unsere junge Truppe entwickelt sich stetig weiter.“ Der Trainer und Rorhüter betont, dass das Ziel in dieser Saison klar der Klassenerhalt sei. Gepaart mit möglichst viel Spielzeit für die Nachwuchskräfte. „In der Kreisklasse geht alles schneller, man hat einfach weniger Zeit am Ball. Aber die Jungs lernen und steigern sich von Woche zu Woche“, berichtet Fuchs.

Am Sonntag (15 Uhr) steht nun das Auswärtsspiel beim SC Rohrenfels an, der mit nur drei Punkten aus sieben Spielen derzeit auf dem Relegationsplatz steht. Trotz der Tabellen-Konstellation erwartet Fuchs ein schwieriges Duell: „In Rohrenfels haben wir uns schon immer schwergetan. Spielertrainer Reinhold Armbrust ist im Sturm jederzeit für ein Tor gut.“ Das Ziel ist allerdings klar: Die ersten Auswärtspunkte der Saison sollen endlich her. „Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern“, so Fuchs abschließend.

Die weiteren Partien im Überblick: Eröffnet wird der neunte Spieltag bereits mit zwei Partien am Samstag. Ab 15.30 Uhr erwartet der SV Bayerdilling den FC Ehekirchen II, während um 16 Uhr das immer noch sieglose Schlusslicht SV Bertoldsheim auf den SC Ried trifft. Am Sonntag (15 Uhr) steht in Burgheim ein Derby auf dem Programm, wenn der heimische Spitzenreiter die SG Feldheim/Genderkingen erwartet. Die SG Münster/Holzheim steht vor der schweren Auswärtsaufgabe beim SV Steingriff. Zudem muss die TSG Untermaxfeld beim starken Liga-Neuling SV Waidhofen ran. (hößl)