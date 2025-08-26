Icon Menü
Inklusion im Fußball: Die Schanzer Rollis setzen sich für Barrierefreiheit ein

Ingolstadt

Inklusion beim FC Ingolstadt: Das sind die „Schanzer Rollis“

Inklusion und Barrierefreiheit spielen auch im Fußball eine wichtige Rolle. In Ingolstadt kämpft der Fanklub „Schanzer Rollis“ aktiv für die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap.
Von Maximilian Hörmann
    Die Schanzer Rollis beim Spiel FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock.
    Die Schanzer Rollis beim Spiel FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock. Foto: Roland Geier

    Wolfgang Ultes (57) ist trotz voller Leidenschaft für den FC Ingolstadt ein ruhiger Mann. Immer wieder klingelt am Spieltag gegen Hansa Rostock sein Handy. Ultes ist ein gefragt und jemand der sich dem FCI und der Inklusion verschrieben hat. Er ist Vorsitzender des FCI-Fanklubs „Schanzer Rollis“, Fanbeauftragter für Menschen mit Handicap und trainiert das Inklusionsteam „11 Freunde“. Zusammen mit Claudia Wille koordiniert er vor Ort auch an Spieltagen, dass alles funktioniert. Die Leidenschaft für den Drittligisten teilt er mit seiner Tochter Lisa, die im Rollstuhl sitzt. „Wir haben im Audi Sportpark noch keine fünf Heimspiele verpasst“, sagt Ultes.

