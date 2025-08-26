Inklusion beim FC Ingolstadt: Das sind die „Schanzer Rollis“

Wolfgang Ultes (57) ist trotz voller Leidenschaft für den FC Ingolstadt ein ruhiger Mann. Immer wieder klingelt am Spieltag gegen Hansa Rostock sein Handy. Ultes ist ein gefragt und jemand der sich dem FCI und der Inklusion verschrieben hat. Er ist Vorsitzender des FCI-Fanklubs „Schanzer Rollis“, Fanbeauftragter für Menschen mit Handicap und trainiert das Inklusionsteam „11 Freunde“. Zusammen mit Claudia Wille koordiniert er vor Ort auch an Spieltagen, dass alles funktioniert. Die Leidenschaft für den Drittligisten teilt er mit seiner Tochter Lisa, die im Rollstuhl sitzt. „Wir haben im Audi Sportpark noch keine fünf Heimspiele verpasst“, sagt Ultes.

Maximilian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis