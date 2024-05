Novum durch den FC Ingolstadt

Plus Die Schanzer trennen sich drei Spieltage vor Saisonende von Michael Köllner. Bei der Nachfolge sorgt der Verein für eine Premiere im deutschen Männerfußball.

Am Donnerstagnachmittag um 15.20 Uhr hat Sabrina Wittmann ihr erstes Training bei den Profis des FC Ingolstadt geleitet. Am Sonntag (19.30 Uhr) wird die 32-Jährige im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim dann erstmals auf der Bank der Schanzer sitzen und für ein Novum sorgen.

Der FCI hatte sich zuvor von Trainer Michael Köllner (54) getrennt und interimsweise U19-Coach Sabrina Wittmann bis zum Saisonende zur Nachfolgerin gemacht. Inka Grings (SV Straelen) und Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte) hatten zuvor schon einmal Männer-Viertligisten trainiert. In den höchsten drei deutschen Ligen ist Wittmann die erste Trainerin. Sie wird von ihrem langjährigen Co-Trainer Fabian Reichler sowie dem bisherigen Trainerteam um Maniyel Nergiz und Julian Kolbeck unterstützt.