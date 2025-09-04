Icon Menü
Interview mit Riley Sheen, Stürmer des ERC Ingolstadt, vor seiner Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte beim EV Zug in der Champions-Hockey-League

ERC Ingolstadt

ERCI-Stürmer Riley Sheen: „Müssen lernen, dass ein Eishockey-Spiel 60 Minuten dauert“

Für den ERC Ingolstadt steht ein „CHL-Doppelpack“ in der Schweiz an. Dabei feiert Stürmer Riley Sheen am Freitag in Zug die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Kehrt am Freitag mit dem ERC Ingolstadt an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Zug zurück: Stürmer Riley Sheen.
    Kehrt am Freitag mit dem ERC Ingolstadt an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Zug zurück: Stürmer Riley Sheen. Foto: Johannes Traub

    Nach den beiden Auftakt-Niederlagen in der Champions-Hockey-League gegen Ilves Tampere (1:3) und KalPa Kuopio (1:4) geht s für den ERC Ingolstadt an diesem Wochenende mit einem „Doppelpack“ in der Schweiz weiter. Am Freitag (19.45 Uhr) geht es für die Panther zum EV Zug, ehe am Sonntag (14 Uhr) der HC Lausanne wartet. Für Ingolstadts Angreifer Riley Sheen wird das Match in Zug eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. In der Saison 2023/24 absolvierte der 30-Jährige insgesamt zehn Partien für den Traditionsklub.

