ERCI-Stürmer Riley Sheen: „Müssen lernen, dass ein Eishockey-Spiel 60 Minuten dauert“

Nach den beiden Auftakt-Niederlagen in der Champions-Hockey-League gegen Ilves Tampere (1:3) und KalPa Kuopio (1:4) geht s für den ERC Ingolstadt an diesem Wochenende mit einem „Doppelpack“ in der Schweiz weiter. Am Freitag (19.45 Uhr) geht es für die Panther zum EV Zug, ehe am Sonntag (14 Uhr) der HC Lausanne wartet. Für Ingolstadts Angreifer Riley Sheen wird das Match in Zug eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. In der Saison 2023/24 absolvierte der 30-Jährige insgesamt zehn Partien für den Traditionsklub.

