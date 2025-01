„Beeindruckend, was sie schon können“: Nachwuchstalente zeigen in Neuburg ihre Fähigkeiten

Am Ende durften die jungen Fußballer der SG Joshofen-Bergheim-Ried doch noch jubeln. Mit 2:1 hatten sie beim nolimit Cup in der Mehrfachhalle im Ostend das Spiel um den neunten Platz gegen den VfR Aalen gewonnen und ein Erfolgserlebnis feiern dürfen.

Zu den Torschützen gegen Aalen gehörte Philipp Fischer-Stabauer, dem die Freude über den Treffer und den Sieg anzumerken war. Denn zuvor hatten die D-Jugend-Spieler im hochklassig besetzten U13-Turnier viel Lehrgeld zahlen müssen. 0:25 lautete das Torverhältnis in den vier Gruppenspielen, gegen den Nachwuchs des TSV 1860 München musste sich die SG in zwölf Minuten Spielzeit mit 0:11 geschlagen geben. Von allzu großer Enttäuschung war dennoch nichts zu spüren. „Es ist eine besondere Erfahrung, gegen Bundesligisten spielen zu dürfen und zu sehen, was sie können“, sagte Philipp Fischer-Stabauer, der bei der dritten Auflage zum insgesamt zweiten Mal bei dem Turnier auflaufen durfte. Nächste Saison rückt der Zwölfjährige in die C-Jugend, auf, kann dann nicht mehr dabei sein. Ein weiteres Mal mitspielen darf dann Kapitänskollege Oscar von Redwitz. Auch der Elfjährige freute sich über die Duelle mit den Talenten aus den Nachwuchsleistungszentren. „Sie sind sehr schnell, körperlich stark und technisch super“, sagte Oscar von Redwitz anerkennend über die Gegenspieler. „Ich kann gar nicht beurteilen, was wir hätten besser machen können. Wie sie die Tore schießen, können wir gar nicht nachmachen.“

Philipp Fischer-Stabauer (links) erzielte beim 2:1-Sieg der SG Joshofen-Bergheim-Ried gegen den VfR Aalen ein Tor. Foto: Daniel Worsch

In der Tat sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der gut gefüllten Halle spannende Spiele und waren beeindruckt, was die Fußballer in diesen jungen Jahren bereits am Ball können und über welche taktischen Fähigkeiten sie verfügen. Sei es der mitspielende Torwart, der dazu über starke Reflexe verfügt. Oder der dribbelstarke Offensivspieler, der über Übersicht und Abschlussstärke verfügt. Jede Mannschaft hatte Spieler in ihren Reihen, die ihren Altersgenossen weit voraus waren.

SSV Ulm besiegt im Finale den FC Augsburg

Am Ende eines langen Fußballtages setzte sich schließlich der Nachwuchs des SSV Ulm in einem abwechslungsreichen und emotionalem Finale gegen den FC Augsburg mit 4:3 durch. Der Nachwuchs des Zweitligisten führte bereits mit 4:1, musste dann noch einmal zittern und brachte die Führung über die Zeit. Bereits im Halbfinale hatten es die Spatzen spannend gemacht, als sie sich erst in einem Neunmeterschießen gegen die SpVgg Greuther Fürth durchsetzten. Angeleitet wurden die Ulmer von Trainer Hannes Oetzel, der es wusste, seine Spieler zu motivieren und richtig einzustellen. Dreimal in der Woche trainiert er mit seinen Fußballern, die seit der U10 im Ulmer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet werden. „Wir haben nur regionale Spieler, die sich mit dem Verein und unseren Werten identifizieren“, sagte er zum Zusammenhalt in der Mannschaft. Dennoch habe man zuletzt wichtige Akteure an den FCA und den FC Bayern München abgeben müssen. Umso schöner sei es, bei Turnieren dieser Art zu sehen, mit den „Großen“ mithalten zu können. Das Turnier in Neuburg lobte Oetzel als „hervorragend organisiert“, die Halle sei in einem sehr guten Zustand.

Torhüter Paul Sampel hielt den Sieg der SG Joshofen-Bergheim-Ried im Spiel um Platz neun fest. Foto: Daniel Worsch

Worte, die Hauptorganisator Matthias Kohl, der Jugendleiter der SpVgg Joshofen-Bergheim ist, freuen dürften. Zum dritten Mal hat er den nolimit Cup inzwischen in Neuburg ausgerichtet. Jedes Jahr ist es ihm gelungen, Jugendmannschaften von renommierten Vereinen an den Start zu bringen. So waren die fränkischen Vereine Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg dabei, dazu die Jugend von Bundesligist 1. FC Heidenheim. Nicht weit war die Anreise für den FC Ingolstadt, der am Ende Sechster wurde. Die Partien der Schanzer stellten dabei einen Höhepunkt für die Spieler dar. Zum einen die des eigenen Nachwuchs, aber auch für die Gegner. Denn etwa 50 Ultras des FCI waren in die Halle gekommen und sorgten mit lauten Anfeuerungen und Fangesängen für Stadionatmosphäre. Die SG Joshofen-Bergheim etwa verlor in der Vorrunde gegen den FCI „nach drei unglücklichen Gegentoren“ wie Philipp Fischer-Stabauer meinte, mit 0:4. „Es hat Spaß gemacht, bei so einer Stimmung aufzulaufen“, fügte er an. Zumal er und Max von Redwitz Anhänger des FC Ingolstadt seien.

Spannende Partie: Der FC Augsburg besiegte im Halbfinale 1860 München mit 2:1. Foto: Daniel Worsch

Letztendlich konnte Matthias Kohl ein positives Turnierfazit ziehen. „Es ist das perfekte Alter für ein Hallenturnier. Das Spielerische und Technische steht im Vordergrund“, der Kampf stehe noch hinten an. „Es ist beeindruckend, was die jungen Fußballer schon können“, fügte er an. Froh zeigte er sich darüber, dass es genügend Mitstreiter bei der SpVgg Joshofen-Bergheim gebe, um das Event samt Organisation und Catering über die Bühne zu bringen. Einige Mitglieder stellten die Turnierleitung, andere kümmerten sich um die kumlinarische Versorgung. Souverän gepfiffen wurden die Partien von vier Schiedsrichtern der Gruppe Neuburg um Obmann Fabian Hegener,

Die Vorbereitungen bei der Spvgg Joshofen-Bergheim haben bereits begonnen

Schon jetzt hat die Vorbereitung auf die beiden Turniere – die Qualifikation eingeschlossen – im kommenden Jahr begonnen. Auch dann sollen in Neuburg wieder namhafte Vereine am Start sein. Eine Einladung ging etwa an den FC Bayern München, der bereits bei der ersten Auflage dabei war. Ziel und Wunsch von Kohl ist es außerdem, eine ausländische Mannschaft an den Start zu bekommen. „Ein italienisches Team würde etwa für zusätzlichen Flair sorgen“, meinte er. Oder eine Mannschaft aus dem Red-Bull-Kosmos, um dessen Jugendarbeit in Leipzig oder Salzburg aus der Nähe erleben zu dürfen.

Fakt ist, dass das Event ein Höhepunkt für die Fußballer der SG Joshofen-Bergheim-Ried bleiben wird. Die Ergebnisse spielen dabei nicht einmal eine Hauptrolle.

Ergebnisse

Gruppe A

SG Joshofen – SSV Ulm 0:3

1860 München – FC Ingolstadt 3:0

1. FC Heidenheim – SG Joshofen 7:0

FC Ingolstadt – SSV Ulm 2:2

Heidenheim – 1860 München 0:4

FC Ingolstadt – SG Joshofen 4:0

SSV Ulm – 1. FC Heidenheim 1:0

SG Joshofen – 1860 München 0:11

Heidenheim – FC Ingolstadt 2:2

1860 München – SSV Ulm 0:1

Tabelle

1. SSV Ulm 7:2 Tore/10 Punkte

2. 1860 München 18:1/9

3. FC Ingolstadt 8:7/5

4. 1. FC Heidenheim 9:7/4

5. SG Joshofen-Bergh.-Ried 0:25/0

Gruppe B

DJK Ingolstadt – FC Augsburg 1:1

1. FC Nürnberg – Greuther Fürth 0:1

VfR Aalen – DJK Ingolstadt 1:7

Greuther Fürth – FC Augsburg 1:3

VfR Aalen – 1. FC Nürnberg 0:0

Greuther Fürth – DJK Ingolstadt 2:0

FC Augsburg – VfR Aalen 6:1

DJK Ingolstadt – 1. FC Nürnberg 3:4

VfR Aalen – Greuther Fürth 0:4

1. FC Nürnberg – FC Augsburg 1:3

Tabelle

1. FC Augsburg 13:4/10

2. SpVgg Greuther Fürth 8:3/9

3. DJK Ingolstadt 11:8/4

4. 1. FC Nürnberg 5:7/4

5. VfR Aalen 2:17/1

Halbfinale

SSV Ulm – Fürth 1:1/5:3n.E.

1860 München – FC Augsburg 1:2

Spiel um Platz 9

SG Joshofen – VfR Aalen 2:1

Spiel um Platz 7

Heidenheim – 1. FC Nürnberg 2:1

Spiel um Platz 5

FC Ingolstadt – DJK Ingolstadt 0:3

Spiel um Platz 3

1860 München – Greuther Fürth 2:1

Finale

FC Augsburg – SSV Ulm 3:4