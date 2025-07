Auch der Burgheimer Nachwuchs kommt beim Jubiläum groß raus

Es war eine gute Entscheidung, die der Festausschuss zum 100-jährigen Jubiläum des TSV Burgheim getroffen hatte. Auf dem von den Platzwarten Michael Artner und Ludwig Jobst bestens präparierten Spielfeld regierte die Zukunft. Rund 300 Kinder und Jugendliche jagten freudestrahlend dem runden Leder nach. „Die Fußball-Festivals haben den Zuspruch zum Fußballsport deutlich erhöht“, registriert der Jugendleiter des TSV Burgheim, Roger Bergmüller.

In diesem Fall tritt auch der enorme logistische Aufwand in den Hintergrund. Insgesamt rund 20 Trainer und Betreuer des TSV Burgheim, SV Straß und FC Illdorf machten es möglich. Für das Minifußball-Festival waren 32 Minitore erforderlich. Dabei spielen drei gegen drei Kinder auf vier Tore. „Dadurch lernen die Nachwuchskicker verteidigen, angreifen und das Flügelspiel spielerisch“, erklärt Bergmüller. In acht Spielrunden zu je sieben Minuten waren rund 70 Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren im Einsatz. Bei den E-Junioren kickten etwa 50 Kids. Sie hatten ihre Altersgenossen von der SG Bayerdilling/Staudheim zun Gast. Während die E2 3:5 verlor, behielt die E1 mit 6:3 die Oberhand. Die D-Junioren kamen gegen den FC Ehekirchen deutlich mit 0:8 unter die Räder. Die E- und D-Junioren spielen im Siegen-gegen-Sieben-Modus auf zwei Kleinfeldtore.

A-Jugend besiegt den FC Rennertshofen

Die A-Jugend begrüßte die Altersgenossen des FC Rennertshofen und siegte mit 2:1. „Dabei sind Spieler in Einsatz, die sich mit der Herrenmannschaft schon auf die neue Saison vorbereiten“, so Bergmüller. Die Abschluss-Veranstaltung am Samstag bildete ein vierstündiges Elfmeter-Turnier mit 16 Teams. Fünf Kinder im Alter von acht bis 13 Jahre stellten dabei mit zwei Trainern eine Mannschaft. Diese errang einen stolzen vierten Platz. Ganz oben stand allerdings die Burgheimer AH.

Zum „Finale“ am Sonntag standen acht vereinseigene Kleinfeldtore auf dem Platz. Dort tummelten sich die C-Junioren gegen den FC Rennertshofen und die B-Jugend gegen die SG Neuburg-Land. Um die Nachwuchskicker bei Laune zu halten, gab es für die jüngsten Akteure Medaillen. Außerhalb dies Spielfeldes standen eine Hüpfburg und die „ZDF-Torwand. Zudem gab es bei hochsommerlichen Temperaturen viel Eis. Bergmüller sieht die Burgheimer Vereine für die Zukunft gut aufgestellt. Das Interesse am Fußball sei vor allem im Kindesalter „sehr groß“.