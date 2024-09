Kanupolo-Spieler erobern das Neuburger Brandlbad

Es schien fast so, als wäre der Wettergott ein glühender Anhänger des Kanupolos. Während am Samstag noch der eine oder andere Regentropfen vom Himmel, riss der Himmel am Finaltag der zweiten Auflage des Turniers des DRC Neuburg auf und schickte seine Sonnenstrahlen in Richtung Brandlbad. „Die Bedingungen sind nahezu optimal“, strahlte DRCN-Kanupolo-Fachwart und Trainer Thomas Fricke, der zugleich stolz zur Kenntnis nahm, dass zwischenzeitlich die Tribüne neben dem Schwimmbad „rappelvoll“ war. „Im Vergleich zur ersten Durchführung dieser Veranstaltung im vergangenen Jahr waren es nochmals deutlich mehr Zuschauer, was sowohl die Sportler als auch den Verein natürlich extrem freut. Schließlich haben wir mit diesem Turnier eine großartige Möglichkeit, uns beziehungsweise unsere attraktive Sportart in Neuburg entsprechend zu präsentieren“, sagt Fricke.

