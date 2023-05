Karlshuld

Unlösbare Aufgabe für den SV Karlshuld?

Schwierige Aufgabe: Dominik Berchermeier gastiert mit Karlshuld in Münchsmünster. Foto: Roland Geier

Plus Der SV Karlshuld gastiert bei Tabellenführer SV Münchsmünster. Was Trainer Dominik Berchermeier erwartet.

Von Roland Geier

Vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht der SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer TV Münchsmünster antreten. „Man braucht nicht um den heißen Brei herumreden. Es wird ein Spiel David gegen Goliath“, weiß Karlshulds Trainer Dominik Berchermeier, der zudem wegen Krankheit und Verletzungen Probleme hat, überhaupt eine schlagkräftige Truppe aufzubieten.

Obwohl der Tabellenführer derzeit zu schwächeln scheint (in den vergangenen drei Partien stehen zwei Niederlagen und ein Remis zu Buche), lässt sich der SVK-Coach davon nicht blenden. „Die werden mit aller Macht die kleine Delle, die sie hinter sich haben, beenden wollen“, so Berchermeier. „Erschwerend kommt hinzu, dass Münchsmünster zuhause eine Macht ist. In den bisherigen elf Heimspielen hat der TVM zehn Siege eingefahren und musste nur eine Niederlage einstecken“, erklärt der 31-Jährige.

