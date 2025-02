200. Parkrun in Ingolstadt mit Rekordbeteiligung

Hochzufrieden zeigten sich die Organisatoren des 200. parkruns in Ingolstadt. Denn mit 105 Läufern und Läuferinnen wurde die bisherige Rekordmarke von 75 deutlich übertroffen. Vor dem Start, der an jedem Samstag um 9 Uhr im Luitpoldpark stattfindet, gaben die Organisatoren Informationen zur Strecke, zur weltweiten Bewegung des parkrun und speziell zu Ingolstadt. Mittlerweile sind seit der ersten Auflage im Mai 2019 702 Läufer insgesamt 4892 Mal in das Ziel eingelaufen. Den Streckenrekord hält Chris Göltl mit 17.00 Minuten bei den Männern und Diana Kurrer mit 19.41 Minuten bei den Frauen (beide vom MTV Ingolstadt).

Doch es geht nicht um Schnelligkeit, sondern die parkrun-Bewegung fördert auch Gesundheit, Geselligkeit und Gemeinschaftsgefühl. So sind besonders auch die Gelegenheitsläufer, Genussjogger, Sportler aus anderen Sportarten, Wanderer und Walker anzutreffen. Alleine muss keiner unterwegs sein, sondern von den Helfern ist immer jemand als Schlussläufer unterwegs. Und immer wieder kann man auch in Ingolstadt Touristen von anderen Standorten antreffen. So kamen zum Jubiläumslauf ein Australier, ein Belgier aus Maastricht und einer vom Stuttgarter Rosenpark parkrun angereist.

Erfunden wurde der parkrun vor 22 Jahren in London. Gerade auf der Insel hat der parkrun einen enormen Zulauf, denn viele Organisatoren verzeichnen Teilnehmerzahlen bis hin zu einer vierstelligen Größe. Von den vermessenen fünf Kilometern, verteilt auf drei Runden, erschienen beim Jubiläum Joshua Frank (19.29 Minuten), Alexis de Jacques (19.40 Minuten) und Valentin Herbold (20.32 Minuten) als Schnellste wieder im Oval des Luitpoldparks, danach kamen bei den Frauen als Doppelspitze Lisa Basener und Diana Kurrer zeitgleich in 21.16 Minuten und Marion Binder (22.14 Minuten) zurück ins Ziel. Auf die Strecken gingen auch zwei Kinder der Klasse JM 10, der 79-jährige Franz Stümpfle als ältester und knapp 20 Walker. Das gemütliche Beisammensein nach der „Sportstunde“ dauerte allerdings länger, bis die selbst gebackenen und gesponserten Snacks gegessen waren.

Philipp Brenner und seine Helfer würden sich freuen, wenn an den kommenden Samstagen der Zulauf weiter so zahlreich anhält. Für eine Teilnahme müssen sich die Läufer einmalig registrieren unter www.parkrun.com.de/luitpold und ihren Barcode beim Lauf mitführen. Ein Hineinschnuppern ohne Anmeldung ist allerdings auch möglich. Die Ergebnisse des Jubiläumsparkrun sind im Internet einsehbar unter www.parkrun.com.de/luitpold/results/200/.