Leichtathletik: Neun Stockerlplätze für den TSV Neuburg

Der starke Zulauf zu den Lauf-Veranstaltungen des „Sport-IN-Laufcup“ hält weiter an. So gingen in Geisenfeld zur letzten Wertung beim Ilmtallauf knapp 350 Teilnehmer (20 mehr als im Vorjahr) auf die ebene Strecke durch Felder und Wälder. Das Team des TSV Neuburg stellte vier Klassensieger und weitere drei beziehungsweise zwei Läufer auf den Podestplätzen zwei und drei.

Nachdem im Vorjahr nasse und rutschige Bedingungen für die Athleten eine schwere Aufgabe war, sorgte das trockene Wetter für schnelle Zeiten. Bei den Herren entschied in Abwesenheit der Top-Läufer Lukas Ostermeir (DonauRun) das Rennen über 7,9 Kilometer in 26.49 Minuten für sich, gefolgt von Abderrazzak El Khayari (MTV Ingolstadt/27.03 Minuten) und Sebastian Götz (MTV Ingolstadt/27.32). Auch bei den Damen fehlten einige Spitzenläuferinnen, sodass der Weg für Anna Liepold (SC Irgertsheim) in 31.07 Minuten frei war. Sie triumphierte vor Julia Söllner (32.07) und Andrea Tietz (32.25/beide ohne Verein). Bereits auf Gesamtrang vier erschien mit einem starken Lauf Olga Reimer vom TSV Neuburg (33.02) im Ziel auf dem Sportplatz in Geisenfeld.

Beim Nachwuchs ging der TSV Neuburg mit fünf Startern auf die Strecke. Davon siegten Sophia Berr (3.01 Minuten) und Jonas Meyer (2.48) in ihren Klassen. Rang zwei erlief sich Din Nuhanovic. Bei den Senioren holten sich Olga Reimer und Filippo Aceto Klassensiege. Elisabeth Stöckl, Werner Gensberger, Julian Funk und Arndt Gsänger erliefen sich weitere Ränge auf dem Siegerpodest. Die Ergebnisse von Ilmtallauf sind auf der Homepage des TSV Neuburg unter www.tsv1862-neuburg.de einsehbar.

Platzierungen, 19. Ilmtallauf, Geisenfeld

0,8 km, Schülerinnen U10: 1. Sophia Berr 3.01; 8. Livia Fischer 3.24.

0,8 km, Schüler U10: 1. Jonas Meyer 2.48.

1,6 km, Sch U12: 2. Din Nuhanovic 6.12; 4. Louis Maier 6.26.

8,2 km, Frauen W45: 1. Olga Reimer 33.00; 5. Kallenbach Kerstin 44.28; W60: 2. Elisabeth Stöckl 44.30.

8,2 km, Männer M30: 3. Julian Funk 32.20; M45: 3. Arndt Gsänger 30.46; M55: 13. Otto Mayershofer 42.30; M60: 2. Werner Gensberger 33.00; M65: 1. Filippo Aceto 34.36; 4. Bernhard Kiowski 44.28; M70: 4. Willi Beck 45.02; 6. Walter Rau 46.49; 7. Hermann Schottnar 59.03.