Neuburger Silvesterlauf: „Unglaublich. Das ist ja mega“

Uli Hetmanek-Rogler war kurz sprachlos. Als die Leichtathletik-Abteilungsleiterin des TSV Neuburg am Dienstagmittag auf der TSV-Sportanlage im Englischen Garten von der Neuburger Rundschau „brandaktuell“ die Teilnehmerzahl des 48. Neuburger Silvesterlaufs übermittelt bekam, rang sie regelrecht mit den Worten. „Unglaublich. Das ist ja mega. Da schießt mir fast schon das Wasser in die Augen“, war Hetmanek-Rogler sichtlich überwältigt. Bereits unmittelbar nach dem Startschuss des Hauptlaufs über sechs Kilometer hatte die Funktionärin den Läuferinnen und Läufern, die soeben ihre erste halbe Stadionrunde absolvierten, via Mikrofon ein dickes Kompliment ausgesprochen: „Ihr macht den Silvesterlauf mit eurer Teilnahme zu dem, was er ist. Vielen herzlichen Dank.“

